В Росії помер один із розробників ''Новичка'', яким отруїли Навального: усі подробиці. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвІлюстрація - жінка в Пункті незламностіКиїв залишився без світла і води: Кличко наказав розгорнути пункти обігрівуВ НБУ ухвалили важливе рішення щодо визначення курсу євроВ Україні почнуть по-новому визначати курс валют: що змінило рішення НБУІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариВ Україні різко знизився курс долара: в НБУ зробили заявуДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літрEVA отримала дозвіл НБУ на власний платіжний сервіс. Ілюстративне фото.Велика мережа магазинів отримала дозвіл НБУ на власний платіжний сервіс: що зміниться для покупцівКурс долара суттєво зріс і оновив рекордВперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекорд
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Росії помер один із розробників "Новичка", яким отруїли Навального: усі подробиці. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
537
В Росії помер один із розробників "Новичка", яким отруїли Навального: усі подробиці. Фото
Володимир Углєв помер. Джерело: The Insider

У Росії на 81-му році життя помер один із розробників нервово-паралітичної отрути "Новичок" Володимир Углєв. Останні роки він проживав в Анапі.

Про це повідомило російське The Insider. За даними опозиційного видання, він помер ще 26 жовтня. Проте обставини його смерті не повідомляються.

Про кого мова

Ім'я Углєва стало широко відомим 2018 року, коли біохімік дав низку інтерв'ю після отруєння в британському Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів. 2020 року, коли "Новичком" отруїли політика Олексія Навального, біохімік також активно коментував цей теракт.

Читайте також
Віктор ЯгунВіктор Ягун
6,3 т.
Чечня як мобілізаційний резерв Кремля: примус і ціна "добровільної" війни
6,3 т.
Чечня як мобілізаційний резерв Кремля: примус і ціна "добровільної" війни
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
6,8 т.
Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про "запуск ядерних боєголовок" після злому
6,8 т.
Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про "запуск ядерних боєголовок" після злому
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
13,6 т.
"Чисельність ЗСУ перевищує НАТО": Соловйов заявив, що Україна може захопити Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Відео
13,6 т.
"Чисельність ЗСУ перевищує НАТО": Соловйов заявив, що Україна може захопити Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Відео

До речі, у 2018 Угєва в Анапі збила машина. Пізніше росіянин припускав, що це був замах на нього.

В Росії помер один із розробників ''Новичка'', яким отруїли Навального: усі подробиці. Фото

Володимир Углєв. Джерело: The Insider

Володимир Углєв – випускник московського хіміко-технологічного інститут ім. Менделєєва за спеціальністю "хімія та технологія біологічно активних речовин". З 1975-го до 1990 року на посаді старшого наукового співробітника він працював у Вольському філіалі ДержНДІОХТ, який, зокрема, брав участь у розробленні отрути.

Крім того, до офіційного знищення хімічної зброї створенням і розробленням речовин класу "Новачок" займався 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут міноборони в селищі Шихани-2 Саратовської області. Саме там Углєв розробляв перші версії "Новачка".

Що таке "Новичок"

"Новичок" – сімейство високотоксичних бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Речовини цієї групи визнані Організацією із заборони хімічної зброї забороненими.

За словами Улєва, російського опозиційного політика Олексія Навального вбили саме "Новичком".

Та як повідомляв OBOZ.UA, насправді Навального отруїли не "Новичком". У Великій Британії, Швеції, Франції, Німеччині й Нідерландах стверджують, що у зразках біоматеріалів покійного було виявлено смертельний нейротоксин епібатидин.

Схожі теми
Вбивство НавальногоРосіяросіяниотруєннявченіОлексій НавальнийОлексій НавальнийСергій СкрипальСергій Скрипаль
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!