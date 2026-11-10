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В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
1,4 т.
В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото
Обвалився залізничний міст. Джерело: Exilenova+.

У вівторок, 10 листопада, в Архангельській області Росії внаслідок обвалу залізничного мосту з рейок зійшли кілька вагонів вантажного потяга. Наразі рух на пошкодженій ділянці повністю зупинено, а серед можливих причин інциденту розглядають диверсію.

Інцидент стався близько 05:10 за місцевим часом. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Наразі рух залізницею на цій ділянці повністю перекрито.

В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото

Обвалився міст в Архангельську. Джерело: Exilenova +.

Унаслідок руйнування залізничного мосту через річку Віледь кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Обвалився один із прольотів конструкції.

В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото

Обвалився міст в Архангельську. Джерело: Exilenova +.

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Обставини події наразі з’ясовуються. Серед попередніх версій розглядають диверсію, проте доказів на підтвердження цієї версії поки не оприлюднили.

В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото

Обвалився міст в Архангельську. Джерело: Exilenova +.

Залізничний міст на перегоні Черемуха – Віледь є частиною Печорської залізничної магістралі. Вона забезпечує пасажирське та вантажне сполучення північних регіонів Росії з іншими частинами країни.

В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото

Обвалився міст в Архангельську. Джерело: Exilenova +.

Через пошкодження переправи рух на відповідній ділянці припинили. Це створює перешкоди для залізничної логістики, зокрема перевезення вантажів.

Станом на момент публікації офіційного підтвердження диверсії та детальної інформації про масштаби пошкоджень немає.

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