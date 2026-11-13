Чергова безсонна ніч на теренах неосяжної батьківщини путіна завершилася традиційним фаєр-шоу, цього разу – з південним колоритом Волгоградський НПЗ (він же ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка"), гордість і опора місцевої промисловості, раптово перетворився на велетенську коптильню. Безпілотники, пролетівши сотні кілометрів над хваленою ешелонованою російською ППО, акуратно приземлилися просто в ректифікаційні колони, вкотре довівши, що найкращий протиповітряний захист у рф – це кривина земної поверхні.

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Цей завод – не просто містоутворювальне підприємство, де суворі роботяги в засмальцьованих робах кують ВВП. Це паливне серце Південного військового округу. Маючи 15 мільйонів тонн переробки на рік, саме він напував бензином, дизелем та авіаційним гасом усю ту орду, яка зараз намагається штурмувати українські посадки. Тепер, коли установки первинної переробки перетворилися на купу обгорілого металобрухту, постачання південного угруповання окупаційних військ летить шкереберть. Тягнути цистерни відтепер доведеться з Уралу або з центральних регіонів, остаточно забиваючи залізничні артерії, які й так ледь дихають.

Але найсмішніше в цій історії – це реакція глибинного народу У росії з'явилася нова, абсолютно безвідмовна народна прикмета. Щойно в небі лунає характерне торохтіння мопедного двигуна і ППО починає судомно гатити в білий світ як у копієчку, біомаса, замість того щоб бігти в укриття (яких усе одно немає), чимдуж мчить на автозаправки.

Поки над заводом тільки розгоралося полум'я, а пожежники ще навіть не встигли натягнути штани, на всіх АЗС Волгограда та околиць уже вишикувалися кілометрові черги. Місцеві жителі, навчені гірким досвідом Бєлгорода, Ростова та інших прикордонних (і не дуже) територій, чудово розуміють: якщо прилетіло по НПЗ, значить, завтра бензин або зникне взагалі, або коштуватиме як крило від того самого безпілотника.

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Це яскрава ілюстрація соціального контракту путінської росії. Держава не здатна захистити ані стратегічні об'єкти, ані громадян, зате громадяни миттєво реагують на провали держави масовою панікою та скуповуванням усього, що горить. І поки телевізор продовжує розповідати казки про успішне відбиття атак і "займання сухої трави від падіння уламків", панічні черги на заправках стають найкращим барометром реальної ситуації.

Війна методично і з особливим цинізмом повертається туди, звідки її так радісно вітали. І якщо єдиний спосіб зігрітися цієї зими у Волгограді – це стояти в черзі за залишками бензину на тлі нафтопереробного заводу, що епічно палає, то, погодьтеся, у цьому є вища історична справедливість.

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