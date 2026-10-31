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"Уникайте людних місць": посольство США випустило екстрене попередження про ймовірний теракт у Москві

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,4 т.
"Уникайте людних місць": посольство США випустило екстрене попередження про ймовірний теракт у Москві
Посольство США в Москві, Росія. Джерело: РосЗМІ

Посольство США в Москві попередило про достовірну загрозу інциденту з масовими жертвами на території музею-заповідника "Царицино". Імовірна небезпека може виникнути 31 жовтня 2026 року.

Відповідне повідомлення щодо безпеки опублікували в Instagram на офіційній сторінці американського посольства в Москві. У диппредставництві закликали громадян уникати відвідування музею-заповідника та не наближатися до цього району.

Що рекомендує посольство США

Американське диппредставництво закликало громадян зберігати пильність і уникати місць масового скупчення людей. Також їм рекомендували стежити за навколишньою ситуацією та переглянути власний план дій на випадок небезпеки.

''Уникайте людних місць'': посольство США випустило екстрене попередження про ймовірний теракт у Москві

Музей-заповідник "Царицино". Джерело: РосЗМІ

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Крім того, у посольстві порадили тримати мобільні телефони зарядженими, мати при собі документи, що посвідчують особу, та стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ. Для отримання додаткових сповіщень щодо безпеки американцям також запропонували зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

Водночас уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади Росії.

''Уникайте людних місць'': посольство США випустило екстрене попередження про ймовірний теракт у Москві

Музей-заповідник "Царицино" на карті. Джерело: Скриншот

Після оприлюднення попередження парк закрили "з технічних причин", повідомляють російські ЗМІ. На місце прибули правоохоронці, а доступ до території обмежили.

У ФСБ РФ заявили, що отримали від американської сторони інформацію про можливу підготовку теракту в Москві. За словами представників відомства, наразі проводять відповідну роботу.

Попередній інцидент у Москві

Нагадаємо, раніше у Росії звинуватили Україну в організації теракту в італійському ресторані Balzi Rossi в Москві після вибуху, який пролунав там 1 серпня 2026 року. Російські дипломати заявили, що інцидент нібито був спрямований на залякування італійців, які працюють у РФ.

''Уникайте людних місць'': посольство США випустило екстрене попередження про ймовірний теракт у Москві

Наслідки вибуху. Джерело: РосЗМІ

У посольстві Росії в Італії стверджували, що метою вибуху було залякати працівників ресторану та продемонструвати їм, що вони можуть стати наступними жертвами. Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав ці заяви брехнею та поставив під сумнів твердження Москви про причетність України.

Таяні припустив, що залякувати італійців можуть самі росіяни через підтримку Італією України.

Як писав OBOZ.UA, посольство США в Москві оприлюднило рекомендації для американських громадян через атаки безпілотників у Росії. Дипломати закликали людей не наближатися до дронів та їхніх уламків, а в разі небезпеки – виконувати вказівки місцевої влади й прямувати до укриття.

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