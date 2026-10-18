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Український дрон поцілив у міст у Санкт-Петербурзі, який з’єднує дві частини міста. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 258
Український дрон поцілив у міст у Санкт-Петербурзі, який з’єднує дві частини міста. Відео
Влучання в міст у Санкт-Петербурзі. Джерело: ASTRA.

У неділю, 18 жовтня, Росія зазнала дронової атаки. Відомо, що в Санкт-Петербурзі безпілотник влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер.

Від цієї споруди до "Петербурзького нафтового термінала", де після атаки безпілотників виникла пожежа, приблизно 4,5 км. Момент вибуху потрапив на відео, яке опублікувало незалежне російське видання ASTRA.

Український дрон поцілив у міст у Санкт-Петербурзі, який з’єднує дві частини міста. Відео

Прильот у міст. Джерело: ASTRA.

Міст є частиною південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗШД) – платної автомагістралі, яка з’єднує північну та південну частини Санкт-Петербурга. Він сполучає Кіровський і Василеострівський райони міста.

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Довжина споруди становить 622 метри, ширина – 39 метрів. Міст має вісім смуг руху. Його будівництво розпочали у 2013 році, а відкрили для руху 4 грудня 2016 року.

Український дрон поцілив у міст у Санкт-Петербурзі, який з’єднує дві частини міста. Відео

Місцезнаходження моста. Джерело: ASTRA.

Нещодавно в Сургутському районі Ханти-Мансійського автономного округу Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на промисловому об’єкті. На місці працюють екстрені служби, а фахівці оцінюють масштаби та характер завданих збитків.

Також 18 жовтня Сили оборони здійснили масовану атаку на Ленінградську область РФ. Окрім численних цілей, уражених у Санкт-Петербурзі, удари припадали й на інші куточки регіону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня Санкт-Петербург опинився під масованою дроновою атакою. У місті лунали вибухи, активно працювала російська ППО.

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