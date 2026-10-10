Українські дрони закрили московські аеропорти: Путіну довелося повертатися з Туркменістану через Санкт-Петербург

Масована атака українських безпілотників призвела до зупинки роботи всіх чотирьох аеропортів Москви, через що літаки російського уряду, які, ймовірно, повертали російського диктатора Володимира Путіна та його супровід із Туркменістану, були змушені змінювати маршрут або кружляти в небі. Один із бортів зрештою перенаправили до Санкт-Петербурга, звідки він пізніше вилетів до російської столиці.

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Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані сервісу відстеження авіаперельотів FlightRadar24. Водночас точно невідомо, яким саме літаком летів Путін, а в Кремлі не повідомляли, чи повернувся російський президент до Москви.

Літаки російського уряду не змогли одразу дістатися Москви

За даними FlightRadar24, у п’ятницю вдень із міста Туркменбаші, де напередодні відбувся саміт лідерів колишніх радянських республік, вилетіли три російські урядові літаки. Приблизно в цей час російські медіа повідомили, що Путін залишив Туркменістан і вирушив додому.

Коли два літаки наблизилися до Москви, вони почали виконувати незвичні маневри та кружляти в повітрі. Причиною стали обмеження польотів через атаку українських дронів, яка змусила закрити всі чотири московські аеропорти. Третій літак, що вилетів пізніше, змінив маршрут і попрямував до Санкт-Петербурга, а згодом вирушив до Москви.

Водночас немає підтвердження, що саме на цьому борту перебував Путін. На відео з Туркменістану, оприлюдненому напередодні, російський лідер сходив із президентського літака з бортовим номером 96025. За даними FlightRadar24, саме цей літак перенаправили до Санкт-Петербурга під час повернення до Росії. Однак невідомо, чи скористався президент тим самим бортом на зворотному шляху.

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"Літаючий Кремль": як захищають президента РФ

Путін має у своєму розпорядженні кілька літаків Іл-96-300ПУ, які використовуються для президентських перельотів. Вони обладнані системами, що дають змогу керувати державою та військами з повітря, зокрема під час ядерного конфлікту.

Президентський літак супроводжують інші ідентичні борти, які можуть виконувати роль літаків-помилок для захисту безпеки російського лідера. Через це встановити, на якому саме літаку перебував Путін, за відкритими даними про маршрути польотів складно.

Головні історії дня

У Москві закриття аеропортів через атаки українських безпілотників стало регулярним явищем. Під час останнього інциденту в п'ятницю скасували або затримали сотні рейсів. Водночас немає доказів, що атака була спеціально приурочена до повернення російського президента.

У Кремлі не прокоментували повідомлення про те, що українські дрони могли вплинути на маршрут президентського літака.

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Нагадаємо, на початку вересня московські аеропорти кілька днів поспіль працювали з обмеженнями через загрозу атак безпілотників. Це призводило до затримок рейсів і порушення авіасполучення в російській столиці.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 9 жовтня Москва та Московська область зазнали атаки безпілотників і невеликих повітряних куль. Через загрозу для авіації в російській столиці обмежили роботу чотирьох аеропортів.