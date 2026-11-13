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Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
249
Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото
НПЗ у Волгограді знов палає. Джерело: Exilenova+

У ніч на 13 листопада українські ударні безпілотники вкотре атакували російське місто Волгоград. Атаковано було нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Зафіксовано пожежу на території НПЗ.

Влада міста, окрім оголошення повітряної тривоги, поки що ніяк не прокоментувало, що відбувається. Але в OSINT-спільноті Exilenova+ зібрали докази вправного відпрацювання по об’єкту.

На території промзони НПЗ виникла пожежа.

Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото

Волгоград, ніч на 13 жовтня. Джерело: Exilenova+

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Як зазначають в спільноті, завод "вимушено припиняє діяльність".

Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото

Волгоград, ніч на 13 жовтня. Джерело: Exilenova+

Атаки по території агресорів

Також в одному з районів Ростова пролунали вибухи та почалася пожежа, зазначають в спільноті. Відомо, що в Ростові оголошена "ракетна небезпека".

Окремо повідомляється про атаку на Москву, де усі аеропорти "працюють в обмеженому режимі". Мер російської столиці заявив, що менш ніж за годину сили ППО нібито збили 46 безпілотників, які летіли в бік міста. Згодом у нього загальна кількість начебто знищених дронів зросла до 51, а в Підмосков'ї оголосили режим безпілотної небезпеки.

Що палає у Волгограді

Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото

Волгоград, ніч на 13 жовтня. Джерело: Exilenova+

Підприємство "Лукойл-Волгограднефтепереработка" входить до найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, що відповідає 5% загальних російських нафтопереробних потужностей.

Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото

Волгоград на мапі. Джерело: скриншот

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти. Частина продукції використовується для забезпечення потреб російських військ.

Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото

Волгоград, ніч на 13 жовтня. Джерело: Exilenova+

Цей НПЗ вже неодноразово перебував під українськими ударами. Востаннє підтверджене масштабне ураження підприємства відбулося 2 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ, після якого на території заводу зафіксували вибухи та пожежу.

Згодом стало відомо, що підприємство повністю припинило переробку нафти через пошкодження обладнання.

А 11 вересня Сили оборони завдали ударів по заводу "Волгоградпромпроект".

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