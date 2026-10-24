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Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод "Омський каучук". Фото і відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
393
Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод "Омський каучук". Фото і відео
24 жовтня у російському місті Омську пролунали вибухи. Джерело: Telegram/ZN.UA

24 жовтня у російському місті Омську, розташованому за понад 2500 км від кордону України, пролунали вибухи. Українські безпілотники уразили хімічний завод "Омський каучук" і логістичний центр маркетплейсу Ozon, на території обох об'єктів зафіксували пожежі.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+. Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку безпілотників на північний промисловий вузол міста, де розташовані промислові підприємства та логістичні об'єкти.

Що відомо про атаку

За даними Exilenova+, після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Також було уражено розподільчий центр Ozon, розташований на вулиці Айвазовського в логопарку "Солнечный".

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Exilenova+

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"Сили ППО Міноборони Росії продовжують відбиття атаки ворожих безпілотників. На цей момент БПЛА противника досягли північного промислового вузла. На місці працюють екстрені служби", – заявив Хоценко.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Exilenova+

"Омськ, глибокий тил рф під ударом", – написав Exilenova+.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Exilenova+

За повідомленнями в мережі, місцеві жителі також писали про пожежу на логістичному об'єкті. Водночас інформація про масштаби пошкоджень, можливих постраждалих і наслідки атаки для роботи підприємств уточнюється.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Exilenova+

Омськ розташований в Омській області Росії, у глибині її території. Відстань до українського кордону становить понад 2500 км, що робить атаку прикладом застосування далекобійних безпілотників.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Exilenova+

Що відомо про завод "Омський каучук"

АТ "Омський каучук" входить до групи компаній "Титан" та спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і хімічної продукції. Серед продукції підприємства – фенол, ацетон та інші органічні сполуки. Заявлена потужність заводу становить близько 2000 тонн продукції на добу.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

АТ "Омський каучук". Джерело: Telegram/Exilenova+

Синтетичні каучуки використовують для виготовлення гумотехнічних виробів, а спеціальні полімерні зв'язувальні матеріали можуть застосовуватися у виробництві твердого ракетного палива. Такі двигуни, зокрема, використовують у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Sternenko

Ураження підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості може створювати додатковий тиск на виробничі й логістичні ланцюги Росії та послаблювати її промислову базу.

Що відомо про логістичний центр OZON

Логістичний центр Ozon в Омську розташований у логопарку "Солнечный" на вулиці Айвазовського. За оприлюдненими даними, площа складського комплексу становить близько 107 тис. кв. м, а його місткість сягає майже 30 млн товарних одиниць.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували OZON. Джерело: Telegram/Exilenova+

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/Exilenova+

Об'єкт забезпечує повний цикл логістичних операцій – від приймання та зберігання товарів до комплектації замовлень і відправлення покупцям. За даними компанії, центр може обробляти понад 600 тис. замовлень на добу.

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/ZN.UA

Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

Українські ударні безпілотники атакували Омськ. Джерело: Telegram/ZN.UA

Інвестиції Ozon в обладнання та IT-інфраструктуру комплексу перевищили 4 млрд рублів. Наслідки ураження та можливий вплив на роботу логістичного центру наразі уточнюються.

Інші атаки Сил оборони по об'єктах у Росії

24 жовтня українські Сили оборони уразили хімічний завод "Тольяттікаучук" у Самарській області Росії. У районі підприємства зафіксували вибух і пожежу, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта

За даними Генштабу, підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Ураження таких об'єктів, зазначили у відомстві, впливає на ланцюги постачання сировини для російської ракетної програми.

Як писав OBOZ.UA, раніше у російському Орлі пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання ракет у завод "Протон", який виробляє електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу.

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