Українські дрони атакували російську ціль за 2 500 км: горить хімзавод ''Омський каучук''. Фото і відео

24 жовтня у російському місті Омську, розташованому за понад 2500 км від кордону України, пролунали вибухи. Українські безпілотники уразили хімічний завод "Омський каучук" і логістичний центр маркетплейсу Ozon, на території обох об'єктів зафіксували пожежі.

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Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+. Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку безпілотників на північний промисловий вузол міста, де розташовані промислові підприємства та логістичні об'єкти.

Що відомо про атаку

За даними Exilenova+, після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Також було уражено розподільчий центр Ozon, розташований на вулиці Айвазовського в логопарку "Солнечный".

"Сили ППО Міноборони Росії продовжують відбиття атаки ворожих безпілотників. На цей момент БПЛА противника досягли північного промислового вузла. На місці працюють екстрені служби", – заявив Хоценко.

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"Омськ, глибокий тил рф під ударом", – написав Exilenova+.

Головні історії дня

За повідомленнями в мережі, місцеві жителі також писали про пожежу на логістичному об'єкті. Водночас інформація про масштаби пошкоджень, можливих постраждалих і наслідки атаки для роботи підприємств уточнюється.

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Омськ розташований в Омській області Росії, у глибині її території. Відстань до українського кордону становить понад 2500 км, що робить атаку прикладом застосування далекобійних безпілотників.

Що відомо про завод "Омський каучук"

АТ "Омський каучук" входить до групи компаній "Титан" та спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і хімічної продукції. Серед продукції підприємства – фенол, ацетон та інші органічні сполуки. Заявлена потужність заводу становить близько 2000 тонн продукції на добу.

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Синтетичні каучуки використовують для виготовлення гумотехнічних виробів, а спеціальні полімерні зв'язувальні матеріали можуть застосовуватися у виробництві твердого ракетного палива. Такі двигуни, зокрема, використовують у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

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Ураження підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості може створювати додатковий тиск на виробничі й логістичні ланцюги Росії та послаблювати її промислову базу.

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Що відомо про логістичний центр OZON

Логістичний центр Ozon в Омську розташований у логопарку "Солнечный" на вулиці Айвазовського. За оприлюдненими даними, площа складського комплексу становить близько 107 тис. кв. м, а його місткість сягає майже 30 млн товарних одиниць.

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Об'єкт забезпечує повний цикл логістичних операцій – від приймання та зберігання товарів до комплектації замовлень і відправлення покупцям. За даними компанії, центр може обробляти понад 600 тис. замовлень на добу.

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Інвестиції Ozon в обладнання та IT-інфраструктуру комплексу перевищили 4 млрд рублів. Наслідки ураження та можливий вплив на роботу логістичного центру наразі уточнюються.

Інші атаки Сил оборони по об'єктах у Росії

24 жовтня українські Сили оборони уразили хімічний завод "Тольяттікаучук" у Самарській області Росії. У районі підприємства зафіксували вибух і пожежу, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта

За даними Генштабу, підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Ураження таких об'єктів, зазначили у відомстві, впливає на ланцюги постачання сировини для російської ракетної програми.

Як писав OBOZ.UA, раніше у російському Орлі пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання ракет у завод "Протон", який виробляє електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу.