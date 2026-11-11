Українські безпілотники атакують Твер та Ленінградщину: росіяни діляться враженнями від роботи своєї ППО. Фото

В країні-агресорці ніч на 11 листопада була безсонною для більшості регіонів. Проте найбільше скаржилися жителі Твері та Усть-Луги, де на тлі оголошених тривог лунали вибухи, а також почалися пожежі.

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В Твері російські вояки власною ППО влучно уразили… житловий будинок. А в Ленінградській області після чергового "нальоту" на порт та термінали Усть-Луги знов почалася масштабна пожежа, стверджують в українських Osint-спільнотах.

Де було "неспокійно"

Загалом ракетну небезпеку та "червоний рівень" по БПЛА, окрім Тверської та Ленінградської, оголошували в Ульяновській, Самарській, Саратовській, Пензенській, Кіровській, Липецькій, Воронезькій, Нижегородській, Тамбовській, Саратовській, Брянській, Орловській, Білогірській та Калузькій, областях. Ба більше, повітряна тривога лунала і в Комі, Татарстані, Марій-Ел, Чувашії та Мордовії.

Через ці повітряні тривоги вводилися тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Калуги, Пскова, Пензи, Саратова, Ярославля, Саранська, а також в пітерському Пулково та московських Внуково і Домодєдово.

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Що саме було під атакою в Тверській області, станом на другу ночі 11 листопада невідомо.

Проте відомо, що російське ППО в Твері "відбивалося" не лише від БПЛА, але й від житлових будинків. Так, через влучання в будинок обласного центра там почалася пожежа.

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Офіційно влада міста та регіону, окрім "попередження про тривогу", нічого не уточнювала. Проте у місцевих пабліках люди скаржилися одночасно і на вибухи, і на пожежу, і на владу, яка зберігає мовчанку.

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Усть-Луга – доволі відоме (завдяки українським ударам) селище в Кінгісеппському районі Ленінградської області. Тут під атакою знов перебував нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" (об'єкт, де переробляється паливо, яке, зокрема, постачається і для російських військових).

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Що передувало

Востаннє в Тверській області було так само "неспокійно вночі" ще на початку жовтня, коли під атакою Сил оборони України опинився Редкінський дослідний завод. Це підприємство задіяне у виробництві палива для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадок для дизельного палива та авіагасу.

Тоді теж першими про вибухи в регіоні повідомила українська Osint-спільнота. А пізніше у Генштабі не лише підтвердили це ураження, а й заявили про ураження двох інших важливих для ворога підприємств.

Так само і Головне управління розвідки Міноборони підтверджувало ураження комплексу "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області. Тоді внаслідок спільної операції українських військових на підприємстві було пошкоджено елементи установки для переробки нафти та інше технологічне обладнання. І це також супроводжувалось масштабною пожежею.