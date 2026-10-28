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Олександр Коваленко
Олександр Коваленко

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"

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Новини Росії / Думки
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Удар по заводу "Азот" стратегічно важливий: його роль для ВПК Росії

Удар по заводу "Азот" стратегічно важливий: його роль для ВПК Росії
Атакований хімічний завод "Азот" у Тульській області РФ. Джерело: Exilenova+

Новомосковська акціонерна компанія "Азот" у Тульській області – це не просто завод мінеральних добрив, а велике підприємство базової хімії, частина продукції якого використовується в ланцюгах постачання російської оборонної промисловості.

Головна причина його стратегічної значущості – азотна кислота та її роль у виробництві вибухових речовин для боєприпасів.

НАК "Азот" виробляє аміак, нітрат амонію, карбамід, метанол та інші продукти. У 2023 році компанія повідомляла про постачання продукції до понад 60 країн.

Аміак – базова сировина для азотної хімії. Його використовують у виробництві азотної кислоти та добрив, тому його значення виходить далеко за межі сільського господарства.

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Азотна кислота – один із найважливіших для ВПК продуктів підприємства. Застосовується в хімічному синтезі, зокрема для отримання компонентів деяких потужних вибухових речовин.

Аміачна селітра – передусім мінеральне добриво, але також сировина для промислових вибухових сумішей. Сам факт її виробництва не означає, що завод випускає військові боєприпаси.

Метанол та інша хімічна продукція – використовуються як сировина й реагенти в різних галузях. Їхнє оборонне значення залежить від конкретного технологічного ланцюжка та кінцевого споживача.

Тут важливий принцип – "Азот" не обов’язково сам виробляє готову вибухівку. Його роль – забезпечувати сировиною підприємства наступної ланки, які випускають енергетичні матеріали.

Значення новомосковського "Азоту" для російського ВПК полягає насамперед у забезпеченні хімічною сировиною виробництва вибухових речовин. Найвагоміший доказ – зафіксовані поставки майже 5 тисяч тонн азотної кислоти заводу імені Свердлова у 2022–2024 роках. Дані 2026 року додатково вказують на високу концентрацію поставок цього реагенту серед обмеженої кількості російських підприємств.

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Джерело:Телеграм Олександра Коваленка
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