У центрі Москви поліція затримала сотні молодих людей: що відбувається

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
7-річний син судді, який допоміг фігурантам "Карфагену", став власником квартири за 6 млн грн: усі подробиці7-річний син судді, який допоміг фігурантам "Карфагену", став власником квартири за 6 млн грн: усі подробиціЕнергетики оголосили графік відключень на 8 листопада: де не буде світла в неділюЕнергетики оголосили графік відключень на 8 листопада: де не буде світла в неділюВ Україні знову почали запроваджувати режим світломаскування: який регіон став першимВ Україні знову почали запроваджувати режим світломаскування: який регіон став першимБоксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутомБоксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутомЯк заснути за 5 хвилин: простий психологічний трюк із TikTok став віруснимЯк заснути за 5 хвилин: простий психологічний трюк із TikTok став віруснимНа Хмельниччині зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковик: багато постраждалих. ФотоНа Хмельниччині зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковик: багато постраждалих. ФотоНімеччина вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot, – ПісторіусНімеччина вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot, – ПісторіусТенісистка-чемпіонка з Москви відмовилася грати на Підсумковому турнірі. Місце віддали українціТенісистка-чемпіонка з Москви відмовилася грати на Підсумковому турнірі. Місце віддали українціРосія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалийРосія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалийНа Черкащині чоловіка знайшли мертвим після візиту до ТЦК: омбудсмен вимагає розслідуванняНа Черкащині чоловіка знайшли мертвим після візиту до ТЦК: омбудсмен вимагає розслідування
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У центрі Москви поліція затримала сотні молодих людей: що відбувається

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
57
У центрі Москви поліція затримала сотні молодих людей: що відбувається
«Затримання» в Москві стає нормою. Джерело: роспропагандисти, колаж OBOZ.UA

У так званому Китай-городі, районі в центрі Москви, де зазвичай збиралися неформальні групи молоді, пройшов неанонсований поліцейський рейд, під час якого було затримано кілька сотень молодих людей. Частину молоді після трьох і більше годин затримання вже відпустили, іншу частину юнаків та дівчат й досі продовжують утримувати у місцевих відділках поліції, причому пояснення родичам надаються самі різні.

Так, провладні пропагандисти стверджують, що поліцейські шукали "неформально одягнених"; у поліції офіційно заявили про "профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення громадського порядку". Своєю чергою звільнена молодь розповіла, що затриманих… масово мобілізують.

Загальна кількість затриманих досі невідома – за повідомленнями деяких, у тому числі й провладних джерел, в суботу поліція затримала в районі Китай-города 150-300 молодих людей. Серед них доволі багато неповнолітніх.

Так чи так, стверджується, що для проведення рейду до району приїхали понад десять автозаків.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
855
У Росії нібито зʼявився аналог Skynex: що з ним не так і чому їм рано радіти
855
У Росії нібито зʼявився аналог Skynex: що з ним не так і чому їм рано радіти
Іван ЧерленськийІван Черленський
4,7 т.
У російському Орлі "Нептуни" атакували завод "Протон": розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео
4,7 т.
У російському Орлі "Нептуни" атакували завод "Протон": розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео
Олексій КопитькоОлексій Копитько
7,3 т.
Чому для Росії кожен новий удар стає початком наступної кризи
7,3 т.
Чому для Росії кожен новий удар стає початком наступної кризи

Деякі із затриманих розповіли, що поліцейські під час рейду "першочергово звертали увагу на тих, хто був неформально одягнений".

Московська поліція заявила, що її співробітники "проводили попередження та припинення адміністративних правопорушень", у тому числі "пов'язаних із розпиванням алкогольної продукції у громадських місцях".

Своєю чергою деякі звільнені розповіли, що поліцейські вручали затриманим юнакам повістки у військкомат та/або пропонували укласти контракт на службу в армії. Ці розповіді різняться між собою, проте більшість каже, що "повістки давали всім без розбору", в тому числі юнакам з відстрочкою та взагалі неповнолітнім.

Китай-город – московське місце, де з часів горбачовської перестройки збираються підлітки та молоді люди, що належать до неформальних субкультур. Можливо, тому пропагандисти стверджують, що поліцейські шукали "неформально одягнених".

Та сам факт мобілізації неформалів кремлівські рупори чомусь ніяк не коментують.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Росії студентів залучають до армії за допомогою так званих спеціальних контрактів, які нібито дозволяють служити далеко від фронту та звільнитися через рік. Однак насправді такі угоди можуть не гарантувати ані служби в тилу, ані можливості залишити армію після завершення цього терміну.

Загалом країна-агресорка серйозно нарощує зусилля із залучення населення тимчасово окупованих територій України до війни. Причому для цього одночасно задіяв кілька механізмів, частина з яких поки дає змогу уникнути масштабної мобілізації. Але диявол криється в деталях...

Схожі теми
Мобілізація в РосіїРосіяМосква
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!