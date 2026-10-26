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У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
3,3 т.
У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео
У Свердловській області РФ зійшли з рейок 20 цистерн з пальним. Джерело: ГУ МНС Росії у Свердловській області

У ніч проти 26 жовтня у Свердловській області РФ сталася НП на залізниці. З рейок зійшли 20 вагонів вантажного поїзда, що перевозив пальне.

Частина цистерн спалахнула. Кадри з місця публікували у Telegram-каналі Exilenova+.

У Свердловській області зійшов з рейок поїзд з пальним

"З рейок зійшли 20 вагонів вантажного потяга, сім цистерн,  які перевозили пальне, загорілись", – розповідали в  Exilenova+ про нічні події у Свердловській області вранці у понеділок.

Там іронічно додали, що "дизель Трампа не доїхав", пригадавши нещодавнє скасування Сполученими Штатами Америки санкцій проти російського дизпалива.

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Про горіння 7 цистерн та схід з рейок 20 вагонів офіційно заявляли й у ГУ МВС РФ по Свердловській області.

Згідно з повідомленням, сталося це близько 02:21 за місцевим часом (23:21 25 жовтня за Києвом) у районі Єкатеринбурга, на перегоні Решети-Седельникове.

У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео

Фото з місця, прилюднене регіональним управлінням МНС

"О 04.47 (місц.) здійснено розчеплення вагонів, що горять, відновлювальним поїздом буксирують 54 вагони, що не горять, на безпечну відстань. О 09:02 (місц.) локалізовано пожежу на площі 1500 кв. м. Вживаються заходи для встановлення причин та обставин події", – зазначали у регіональному МНС.

До ліквідації наслідків події залучали 106 людей та 31 одиницю техніки.

У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео

Скриншот повідомлення

В Уральській транспортній прокуратурі оприлюднили дещо відмінні дані.

Там стверджували, що поїзд зійшов з рейок о 01:30.

"Унаслідок події ніхто не постраждав. З метою координації дій правоохоронних органів на місце події виїхав Свердловський транспортний прокурор. Причини події встановлюють. Свердловська транспортна прокуратура організувала перевірку дотримання законодавства про безпеку руху та експлуатацію залізничного транспорту", – відбулися стандартними формулюваннями у регіональній транспортній прокуратурі.

У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео

Скриншот повідомлення

Версій щодо причин інциденту офіційно ніхто не озвучував.

Тим часом незалежне російське видання ASTRA з посиланням на свідчення місцевих жителів писало, що над місцем події у небо здіймалиься полум’я і густий чорний дим.

"Вибух на залізниці, на Чусовському тракті. Я прокинувся, коли пролунав вибух, було світло, як удень", – розповів один зі свідків.

У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео

Очевидці кажуть про полум'я та вибух. Джерело: ASTRA

Видання додає, що Росспоживнагляд заявив про наміри перевірити якість повітря в житловому районі через займання цистерн.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше агенти воєнного руху українців та кримських татар "Атеш"  пошкодили ключову ділянку залізниці окупантів у Таганрозі.   Це порушило логістику окупантів.

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