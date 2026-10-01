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У Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. Відео

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
У Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. Відео
Особняк Міллера, бордель на Ісаакіївській площі, повністю вигорів
Джерело: російські пабліки

В центрі російського Санкт-Петербурга, на Ісаакіївській площі пізно ввечері 1 жовтня розпочалася масштабна пожежа. В місті палає так званий історичний особняк Міллера. Вогонь охопив будинок з першого по третій поверхи та горище, і вся будівля практично повністю вигоріла.

Загальна площа пожежі перевищує дві тисячі квадратних метрів. Частина даху вже впала, а пожежники зосередили зусилля на захисті розташованих поруч будівель, повідомляють у пабліках міста.

У Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. Відео

Пожежа в Санкт-Петербурзі

Джерело: російські пабліки

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У відділені МНС Санкт-Петербурга пожежі поступово надавали спочатку перший, потім другий, і зараз – третій, найвищий ступінь складності. Станом на зараз даних про постраждалих не надходило, у самому особняку людей не було (будівля не експлуатувалась і не здавалася в оренду).

У Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. Відео

Пожежа в Санкт-Петербурзі

Джерело: російські пабліки

З сусідньої будівлі, де знаходяться житлові приміщення та готелі, рятувальники евакуювали всіх людей. Перш за все пожежники "проливають" Зубовський інститут і розташований поблизу Арбітражний суд – аби пожежа не перейшла на ці заклади.

У Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. Відео

Пожежа в Санкт-Петербурзі

Джерело: російські пабліки

Кілька місцевих видань, посилаючись на джерела в МНС, повідомляють, що за такого характеру займання від будівлі залишаться лише стіни. Через дерев'яні перекриття вогонь знищує всі поверхи та покрівельні конструкції.

Пожежники неофіційно припускають, що причиною пожежі міг стати підпал, бо саме через підпал "зазвичай рівномірно горить по всій площі".

Про що мова

Палаюча будівля має історичну цінність. За ствердженням керівництва Ермітажу, до пожежі в особняку зберігалися історичні інтер'єри, зокрема стельова ліпнина. Там називають пожежу "катастрофою" та відзначають значення будівлі для всього архітектурного ансамблю Ісаакіївської площі.

Особняк за проектом архітектора Фердинанда Міллера, також відомий як "будинок Бреммера", був збудований у 1872 році. До революції особняк "працював" у якості "прибуткового будинку", тобто, борделя.

У Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. Відео

Пожежа в Санкт-Петербурзі

Джерело: російські пабліки

У березні поточного місцева компанія "Тас" отримала великий кредит на відновлення особняка Міллера. Планова дата виконання робіт – кінець 2027 року. Проте планувалося, що після реконструкції будинок пристосують під житло.

Пожежі в Росії

Ввечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі, розташованому в однойменному місті Московської області РФ, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, інцидент спричинений вибухом в одному з цехів, після якого розпочалося займання.

Як повідомляв OBOZ.UA, в російському Таганрозі вибухи і пожежі 12 вересня забезпечувала Служба безпеки УкраїниГенштаб ЗСУ підтвердив ураження в місті, заявивши, що це була спецоперація СБУ. Ураження "низки важливих об’єктів російського військового призначення" було вкрай вдалим – в місті і зараз продовжують палати пожежі.

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