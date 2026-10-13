У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео

У місті Аксай Ростовської області Росії триває масштабна пожежа на території підприємства "Аксайкардандеталь". Площа займання збільшилася до 9000 м², також обвалилася стіна складського приміщення.

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Раніше російські рятувальники присвоїли пожежі підвищений ранг складності №3. До ліквідації вогню залучили додаткові підрозділи, а місцева влада перекрила рух поблизу промислового об’єкта.

Площа пожежі на заводі збільшилася

Пожежа спалахнула на території акціонерного товариства "Аксайкардандеталь", розташованого в місті Аксай неподалік Ростова-на-Дону.

Спочатку повідомлялося, що площа займання становить 500 м². Згодом масштаб пожежі збільшився до 9000 м². Також стало відомо про обвалення стіни складу.

Через масштаби займання пожежі присвоїли підвищений ранг складності №3, що передбачає залучення додаткових сил і засобів для гасіння вогню.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи з кількох населених пунктів. На територію підприємства також прибули представники служб життєзабезпечення та правоохоронних органів, які мають забезпечувати безпеку проведення робіт.

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Місцева влада перекрила рух поблизу промислового об’єкта. Інформації про повну ліквідацію пожежі наразі немає.

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Чим займається завод "Аксайкардандеталь"

Підприємство спеціалізується на виробництві карданних валів і металевих комплектувальних. Воно має потужності з металообробки, лазерного різання, штампування та термічної обробки металу.

Такі технології можуть використовуватися для виготовлення деталей і комплектувальних для різної техніки, зокрема військової.

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За інформацією місцевої влади, займання виникло на території складських приміщень, пов’язаних із виробництвом пластикових виробів.

У повідомленнях про пожежу також з’явився іронічний коментар: "Гарно горить навіть без допомоги дронів".

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Ввечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі, розташованому в однойменному місті Московської області РФ, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, інцидент спричинений вибухом в одному з цехів, після якого розпочалося займання.

Як повідомляв OBOZ.UA, в російському Таганрозі вибухи і пожежі 12 вересня забезпечувала Служба безпеки України – Генштаб ЗСУ підтвердив ураження в місті, заявивши, що це була спецоперація СБУ. Ураження "низки важливих об’єктів російського військового призначення" було вкрай вдалим – в місті і зараз продовжують палати пожежі.