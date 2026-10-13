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У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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icon 14,2 т.
У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео
Площа пожежі на заводі збільшилася

У місті Аксай Ростовської області Росії триває масштабна пожежа на території підприємства "Аксайкардандеталь". Площа займання збільшилася до 9000 м², також обвалилася стіна складського приміщення.

Раніше російські рятувальники присвоїли пожежі підвищений ранг складності №3. До ліквідації вогню залучили додаткові підрозділи, а місцева влада перекрила рух поблизу промислового об’єкта.

Площа пожежі на заводі збільшилася

Пожежа спалахнула на території акціонерного товариства "Аксайкардандеталь", розташованого в місті Аксай неподалік Ростова-на-Дону.

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Спочатку повідомлялося, що площа займання становить 500 м². Згодом масштаб пожежі збільшився до 9000 м². Також стало відомо про обвалення стіни складу.

Через масштаби займання пожежі присвоїли підвищений ранг складності №3, що передбачає залучення додаткових сил і засобів для гасіння вогню.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи з кількох населених пунктів. На територію підприємства також прибули представники служб життєзабезпечення та правоохоронних органів, які мають забезпечувати безпеку проведення робіт.

Місцева влада перекрила рух поблизу промислового об’єкта. Інформації про повну ліквідацію пожежі наразі немає.

У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео

У Ростові пожежа на території заводу Аксайкардандеталь. Джерело: Російські Telegram-канали

У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео

У Ростові пожежа на території заводу Аксайкардандеталь. Джерело: Російські Telegram-канали

У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео

У Ростові пожежа на території заводу Аксайкардандеталь. Джерело: Російські Telegram-канали

Чим займається завод "Аксайкардандеталь"

Підприємство спеціалізується на виробництві карданних валів і металевих комплектувальних. Воно має потужності з металообробки, лазерного різання, штампування та термічної обробки металу.

Такі технології можуть використовуватися для виготовлення деталей і комплектувальних для різної техніки, зокрема військової.

За інформацією місцевої влади, займання виникло на території складських приміщень, пов’язаних із виробництвом пластикових виробів.

У повідомленнях про пожежу також з’явився іронічний коментар: "Гарно горить навіть без допомоги дронів".

Ввечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі, розташованому в однойменному місті Московської області РФ, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, інцидент спричинений вибухом в одному з цехів, після якого розпочалося займання.

Як повідомляв OBOZ.UA, в російському Таганрозі вибухи і пожежі 12 вересня забезпечувала Служба безпеки УкраїниГенштаб ЗСУ підтвердив ураження в місті, заявивши, що це була спецоперація СБУ. Ураження "низки важливих об’єктів російського військового призначення" було вкрай вдалим – в місті і зараз продовжують палати пожежі.

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