У Ростові на НПЗ спалахнув ще один нафтовий термінал: стовп вогню здіймається на десятки метрів. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Співачка Ірина Федишин втратила доньку і ледь не померла сама: що відомоСпівачка Ірина Федишин втратила доньку і ледь не померла сама: що відомо"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. Відео"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. ВідеоДіти лишились без матері: на фронті загинула операторка FPV-дронів з позивним "Демон"Діти лишились без матері: на фронті загинула операторка FPV-дронів з позивним "Демон"Євросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означаєЄвросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означаєракетаРосія атакувала Київ балістикою, є жертви: у Зеленського кажуть, що партнери не попередили про пуски. ФотоРаптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 рокиРаптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 рокиІлюстрація: людина підпалює свічку, як ілюстрація до відключень електроенергії"Укренерго" звернулося до населення України: якими будут відключення світла 14 жовтняПопулярного у Росії "шарлатана" Кашпіровського таємно поховали у Вінниці: що відомоПопулярного у Росії "шарлатана" Кашпіровського таємно поховали у Вінниці: що відомоЯких грошей в Україні найбільшеУкраїнці масово переходять на готівку: які купюра і монета найпопулярнішіДвома м'ячами. У Китаї забитий "найнеймовірніший гол в історії футболу". ВідеоДвома м'ячами. У Китаї забитий "найнеймовірніший гол в історії футболу". Відео

У Ростові на НПЗ спалахнув ще один нафтовий термінал: стовп вогню здіймається на десятки метрів. Фото і відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
У Ростові на НПЗ спалахнув ще один нафтовий термінал: стовп вогню здіймається на десятки метрів. Фото і відео
Горить нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У Ростові-на-Дону продовжує горіти нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ, який атакували Сили оборони України ще 10 жовтня. Пізно ввечері там вибухнув ще один нафтовий резервуар, після чого над підприємством здійнявся високий стовп вогню.

У соціальних мережах поширюють відео масштабної пожежі на НПЗ. Місцеві жителі публікують кадри полум’я та діляться враженнями від побаченого.

За повідомленнями в соцмережах, пожежа на території Новошахтинського НПЗ триває вже четверту добу. Після вибуху ще одного резервуара полум’я стало помітним здалеку.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 25,2 т.
У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео
icon 25,2 т.
У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео
Віталій ШапранВіталій Шапран
icon 5,4 т.
Росіянам перекривають фінансовий кисень: як Путін крок за кроком будує нову КНДР
icon 5,4 т.
Росіянам перекривають фінансовий кисень: як Путін крок за кроком будує нову КНДР
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 4,2 т.
Сходять з орбіти і падають на Землю: у Росії виникли проблеми з супутниками, які називали аналогом Starlink
icon 4,2 т.
Сходять з орбіти і падають на Землю: у Росії виникли проблеми з супутниками, які називали аналогом Starlink

Очевидці стверджують, що стовп вогню здіймається на десятки метрів і його видно з різних районів міста. У мережі також з’являються коментарі про масштаб пожежі.

Удар по НПЗ

Новошахтинський нафтопереробний завод розташований у Ростовській області Росії. Як повідомляв OBOZ.UA, нафтоналивний термінал підприємства був атакований 10 жовтня.

На тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі Україна завдає ударів по об’єктах на території Росії

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як 13 жовтня у Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу.

Схожі теми
Вибухи в РосіїНПЗпожежаРостов-на-Дону
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись