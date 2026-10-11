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У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО
В аеропорту Сочі затримка рейсів внаслідок атак безпілотників. Джерело: Unsplash.

В аеропорту російського Сочі затримуються десятки рейсів на виліт і приліт після запровадження обмежень увечері 10 жовтня. Відомо про пожежу у військовій частині протиповітряної оборони на федеральній території Сіріус.

Про затримки рейсів повідомив Telegram-канал "Обережно.Новини". Інформацію про падіння уламків безпілотника на території аеропорту оприлюднив оперативний штаб Краснодарського краю, а дані про пожежу у військовій частині ППО поширив "Кримський вітер".

Станом на 16:00 в аеропорту Сочі затримувалися 57 рейсів, а саме 26 на виліт і 31 на приліт. Ще сім рейсів скасували – три на виліт і чотири на приліт. Обмеження на роботу аеропорту запровадили 10 жовтня близько 23:40.

У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО

Рейси. Джерело: РосЗМІ.

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В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що уламки безпілотника впали на території аеропорту Сочі. В одному з адміністративних приміщень виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. За офіційними даними, ніхто не постраждав.

Також фрагменти БпЛА виявили на території приватного сектору та готелів. В одному з приватних будинків пошкоджено покрівлю, а в іншому сталося займання, яке загасили. В усіх цих випадках, за повідомленням місцевого оперативного штабу, постраждалих немає. На місцях працюють оперативні та спеціальні служби.

У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО

Фіксується пожежа в місці протиповітряної оборони на федеральній території Сіріус. Джерело: РосЗМІ.

Окремо моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про пожежу у військовій частині ППО №03110 на федеральній території Сіріус поблизу Сочі. Інформацію про займання отримали після аналізу супутникових знімків. Місцеві пабліки також повідомляли про вибухи в цьому районі близько опівночі.

У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО

Обʼєкт ППО РФ. Джерело: РосЗМІ.

Поблизу річки Псоу, неподалік від кордону з Абхазією, дислокується російський зенітний ракетний комплекс С-300/С-400.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч проти 3 жовтня Сили оборони масовано атакували Орловську область РФ. Під ударом опинилася база запуску БпЛА "Цимбулова", розташована поблизу однойменного населеного пункту.

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