У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО

В аеропорту російського Сочі затримуються десятки рейсів на виліт і приліт після запровадження обмежень увечері 10 жовтня. Відомо про пожежу у військовій частині протиповітряної оборони на федеральній території Сіріус.

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Про затримки рейсів повідомив Telegram-канал "Обережно.Новини". Інформацію про падіння уламків безпілотника на території аеропорту оприлюднив оперативний штаб Краснодарського краю, а дані про пожежу у військовій частині ППО поширив "Кримський вітер".

Станом на 16:00 в аеропорту Сочі затримувалися 57 рейсів, а саме 26 на виліт і 31 на приліт. Ще сім рейсів скасували – три на виліт і чотири на приліт. Обмеження на роботу аеропорту запровадили 10 жовтня близько 23:40.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що уламки безпілотника впали на території аеропорту Сочі. В одному з адміністративних приміщень виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. За офіційними даними, ніхто не постраждав.

Також фрагменти БпЛА виявили на території приватного сектору та готелів. В одному з приватних будинків пошкоджено покрівлю, а в іншому сталося займання, яке загасили. В усіх цих випадках, за повідомленням місцевого оперативного штабу, постраждалих немає. На місцях працюють оперативні та спеціальні служби.

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Окремо моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про пожежу у військовій частині ППО №03110 на федеральній території Сіріус поблизу Сочі. Інформацію про займання отримали після аналізу супутникових знімків. Місцеві пабліки також повідомляли про вибухи в цьому районі близько опівночі.

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