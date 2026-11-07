У російському Орлі ракети атакували завод ''Протон'': розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фотоЗеленський: маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар РФДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуЮні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в УкраїніЮні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в УкраїніракетаВорог запустив дрони і балістику по Києву та області: є постраждалі. ФотоСибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФСибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФАвто залетіло на дах іншого: у Львові трапилася ДТП за участю трамвая, автобуса і легковиків. ВідеоАвто залетіло на дах іншого: у Львові трапилася ДТП за участю трамвая, автобуса і легковиків. ВідеоНайвидатніший хокеїст в історії приєднався до бунту проти РосіїНайвидатніший хокеїст в історії приєднався до бунту проти РосіїМафіозний "Карфаген" має бути зруйнований: Порошенко озвучив пакет змін від "ЄС" для подолання корупціїМафіозний "Карфаген" має бути зруйнований: Порошенко озвучив пакет змін від "ЄС" для подолання корупціїВідключення світла в Україні. ІлюстраціяВ Україні оголосили нові графіки відключень світла: який режим діятиме 7 листопадаІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиВ Україні знову обмежать пенсії з 2027 року: кому уріжуть виплати
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У російському Орлі ракети атакували завод "Протон": розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
408
У російському Орлі ракети атакували завод "Протон": розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео
Пожежа в Орлі після ракетної атаки на завод "Протон". Джерело: Telegram-канал Exilenova+

У російському Орлі пролунали сім вибухів, після яких місцеві жителі повідомили про пожежу в районі заводу "Протон". За попередніми даними, підприємство могло зазнати ракетної атаки.

Про вибухи повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Там також опублікували фото й відео пожежі та наслідків атаки.

У російському Орлі ракети атакували завод ''Протон'': розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

Наслідки нічної атаки на Орел. Джерело: Telegram-канал Exilenova+

Читайте також
Олексій КопитькоОлексій Копитько
3,6 т.
Чому для Росії кожен новий удар стає початком наступної кризи
3,6 т.
Чому для Росії кожен новий удар стає початком наступної кризи
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,7 т.
Росіян на тлі війни проти України закликали їсти квасолю замість м'яса
1,7 т.
Росіян на тлі війни проти України закликали їсти квасолю замість м'яса
Іван ЧерленськийІван Черленський
4,7 т.
У Путіна вимагають заборонити піцу у школах РФ: як відреагували росіяни
4,7 т.
У Путіна вимагають заборонити піцу у школах РФ: як відреагували росіяни
У російському Орлі ракети атакували завод ''Протон'': розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

Орел. Наслідки ракетного удару. Джерело: Telegram-канал Exilenova+

"Протон" спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання повного циклу – від кристалів до готових виробів.

У російському Орлі ракети атакували завод ''Протон'': розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

По Орлу бʼють ракетами. Джерело: Telegram-канал Exilenova+

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підприємство випускає, зокрема, діодний модуль для авіаційної ракети С-71К "Ковер", перемикач-інвертор для ракетного комплексу "Іскандер-М" і мікросхеми для зенітного комплексу "Панцир-С1".

У російському Орлі ракети атакували завод ''Протон'': розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

Пожежа спалахнула в районі корпусу №48 заводу "Протон". Джерело: Telegram-канал Exilenova+

Що відомо про попередню атаку

Увечері 23 жовтня завод "Протон-Електротекс" в Орлі вже зазнав ракетного удару. У Генеральному штабі ЗСУ тоді підтвердили ураження основної виробничої будівлі та зазначили, що це ускладнить виготовлення комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими Росія обстрілює українські міста.

Згодом моніторингові канали повідомили про повне знищення щонайменше одного цеху заводу.

Також OBOZ.UA повідомляв, що вночі 6 листопада в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи, після яких спалахнули пожежі. Під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод. Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє газовий бензин, дизельне пальне, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут і сірку. Значну частину продукції підприємство постачає на експорт.

Схожі теми
Вибухи в РосіїРосіявибухпожежа
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!