У російському Орлі ракети атакували завод ''Протон'': розгорілася масштабна пожежа. Фото і відео

У російському Орлі пролунали сім вибухів, після яких місцеві жителі повідомили про пожежу в районі заводу "Протон". За попередніми даними, підприємство могло зазнати ракетної атаки.

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Про вибухи повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Там також опублікували фото й відео пожежі та наслідків атаки.

"Протон" спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання повного циклу – від кристалів до готових виробів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підприємство випускає, зокрема, діодний модуль для авіаційної ракети С-71К "Ковер", перемикач-інвертор для ракетного комплексу "Іскандер-М" і мікросхеми для зенітного комплексу "Панцир-С1".

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Що відомо про попередню атаку

Увечері 23 жовтня завод "Протон-Електротекс" в Орлі вже зазнав ракетного удару. У Генеральному штабі ЗСУ тоді підтвердили ураження основної виробничої будівлі та зазначили, що це ускладнить виготовлення комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими Росія обстрілює українські міста.

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Згодом моніторингові канали повідомили про повне знищення щонайменше одного цеху заводу.

Також OBOZ.UA повідомляв, що вночі 6 листопада в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи, після яких спалахнули пожежі. Під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод. Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє газовий бензин, дизельне пальне, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут і сірку. Значну частину продукції підприємство постачає на експорт.