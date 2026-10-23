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У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
1,0 т.
У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео
Ракетний удар по заводу «Протон» у російському Орлі. Джерело: Supernova+

Увечері 23 жовтня в російському Орлі пролунали вибухи. За повідомленнями OSINT-аналітиків, під ракетний удар потрапив завод "Протон", який виготовляє оптоелектронне обладнання та компоненти військового призначення.

Відео моменту удару та його наслідків поширили в мережі. Попередньо, для атаки могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow, однак ця інформація потребує підтвердження.

Що відомо про удар

OSINT-аналітики повідомили про ураження заводу "Протон" в Орлі. За їхніми даними, підприємство виробляє оптоелектронне обладнання для російського військово-промислового комплексу та бере участь у кооперації підприємств оборонної галузі РФ.

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Під час атаки в місті діяла ракетна небезпека. Інформацію про наслідки удару по підприємству уточнюють.

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

Продукція заводу

За даними OSINT-аналітиків, продукцію "Протона" використовують під час виробництва різних видів російського озброєння. Зокрема, йдеться про:

  • крилаті авіаційні ракети С-71 "Ковер";
  • балістичні ракети 9М723 комплексу "Іскандер-М";
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Серед продукції підприємства також є діодні модулі, перемикачі-інвертори та електронні компоненти для бортових систем озброєння.

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

Удар потрапив на відео

У мережі опублікували відеозаписи моменту прольоту ракет і влучання в завод. Також з'явилися кадри наслідків атаки. За повідомленнями OSINT-спільноти, деякі відео надсилали самі місцеві жителі, зокрема для каналу Exilenova.

Наразі немає підтвердженої інформації про масштаби пошкоджень підприємства, кількість постраждалих або можливу евакуацію працівників.

Обставини та наслідки удару уточнюються.

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Ракетний удар припав на завод «Протон». Джерело: Exilenova+

Раніше OBOZ.UA повідомляли, що Велика Британія передала Україні додаткові далекобійні крилаті ракети Storm Shadow, які дозволять українським силам завдавати ударів по військових об’єктах Росії.

Постачання має допомогти зірвати російські плани атакувати цивільну інфраструктуру України напередодні зими.

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