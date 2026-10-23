У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет у завод. Фото і відео

Увечері 23 жовтня в російському Орлі пролунали вибухи. За повідомленнями OSINT-аналітиків, під ракетний удар потрапив завод "Протон", який виготовляє оптоелектронне обладнання та компоненти військового призначення.

Відео дня

Відео моменту удару та його наслідків поширили в мережі. Попередньо, для атаки могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow, однак ця інформація потребує підтвердження.

Що відомо про удар

OSINT-аналітики повідомили про ураження заводу "Протон" в Орлі. За їхніми даними, підприємство виробляє оптоелектронне обладнання для російського військово-промислового комплексу та бере участь у кооперації підприємств оборонної галузі РФ.

Під час атаки в місті діяла ракетна небезпека. Інформацію про наслідки удару по підприємству уточнюють.

Продукція заводу

За даними OSINT-аналітиків, продукцію "Протона" використовують під час виробництва різних видів російського озброєння. Зокрема, йдеться про:

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крилаті авіаційні ракети С-71 "Ковер";

балістичні ракети 9М723 комплексу "Іскандер-М";

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Серед продукції підприємства також є діодні модулі, перемикачі-інвертори та електронні компоненти для бортових систем озброєння.

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Удар потрапив на відео

У мережі опублікували відеозаписи моменту прольоту ракет і влучання в завод. Також з'явилися кадри наслідків атаки. За повідомленнями OSINT-спільноти, деякі відео надсилали самі місцеві жителі, зокрема для каналу Exilenova.

Наразі немає підтвердженої інформації про масштаби пошкоджень підприємства, кількість постраждалих або можливу евакуацію працівників.

Обставини та наслідки удару уточнюються.

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Раніше OBOZ.UA повідомляли, що Велика Британія передала Україні додаткові далекобійні крилаті ракети Storm Shadow, які дозволять українським силам завдавати ударів по військових об’єктах Росії.

Постачання має допомогти зірвати російські плани атакувати цивільну інфраструктуру України напередодні зими.