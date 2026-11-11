У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВолодимир ЗеленськийЗеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захисту"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. ВідеоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішно"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотекуРецепт салатаСмачний і корисний салат із буряка на кожен день: ділимося легким рецептом стравиЛотерея Cash 5. ІлюстраціяВиграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
306
У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео
Пожежа на Омському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У російському Омську 11 листопада пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу – Омського НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ". Атака триває: над містом продовжують фіксувати безпілотники.

Про це повідомив OSINT-проєкт Exilenova+, опублікувавши у своєму Telegram-каналі фото й відео. За даними аналітиків, над містом активно працює протиповітряна оборона. Згодом у проєкті уточнили, що НПЗ уже третю годину "відбивається" від українських санкцій.

У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Пожежа на Омському НПЗ після серії вибухів. Джерело: Exilenova+

Читайте також
Віталій ШапранВіталій Шапран
1,5 т.
Військова економіка з'їдає банківський капітал: Росія ризикує отримати кризу депозитів
1,5 т.
Військова економіка з'їдає банківський капітал: Росія ризикує отримати кризу депозитів
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
16,1 т.
Українські безпілотники атакували Твер та Ленінградщину: росіяни поділилися враженнями від роботи своєї ППО. Фото
16,1 т.
Українські безпілотники атакували Твер та Ленінградщину: росіяни поділилися враженнями від роботи своєї ППО. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
19,5 т.
Роботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФ
19,5 т.
Роботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФ
У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Пожежа на російському нафтопереробному підприємстві в Омську. Джерело: Exilenova+

Аналітики зазначили, що українські ударні безпілотники подолали близько 3000 км, щоб уразити Омський нафтопереробний завод "Газпромнефть-ОНПЗ". Він входить до структури "Газпром нефти" та має проєктну потужність переробки понад 21 млн тонн сирої нафти на рік. Це близько 10% загального обсягу нафтопереробки Росії.

У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Уражено Омський НПЗ. Джерело: Exilenova+

Завод виробляє автомобільні бензини АІ-92, АІ-95 і G-Drive 100, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мастила та широкий спектр нафтохімічної продукції. Також він залучений до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Як зазначили в Exilenova+, ураження НПЗ стало частиною масштабної кампанії Сил оборони України проти російської нафтопереробної галузі.

У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Пожежа на російському нафтопереробному підприємстві в Омську. Джерело: Exilenova+

У російському Омську за 2500 км від України пролунали вибухи і горить НПЗ: усі подробиці. Фото і відео

Пожежа на Омському НПЗ. Джерело: Exilenova+

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські безпілотники вже атакували промислові та логістичні об'єкти в Омську. Під час одного з таких ударів було уражено хімічний завод "Омський каучук" і розподільчий центр маркетплейсу Ozon. На території обох об'єктів спалахнули пожежі.

Сам Омський НПЗ українські безпілотники також атакували раніше. Після удару 7 липня 2026 року завод призупинив виробництво через пошкодження ключового обладнання.

Під час атаки загорілася та була пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-10, на яку припадало близько 38% виробничих потужностей НПЗ. Роботу іншої установки – CDU-11 – також зупинили через пошкодження комунікацій, необхідних для її функціонування. Прямого влучання в неї не було.

У 2024 році завод переробив близько 22 млн тонн нафти. Це найбільше нафтопереробне підприємство Росії.

Схожі теми
Вибухи в РосіїВтрати Росії в війні з УкраїноювибухпожежаНПЗОмськРосіяБПЛА
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!