У російському Омську викрадають чоловіків і змушують іти на війну: що відбувається

У російському Омську люди масово скаржаться, що їхніх родичів та близьких викрадають буквально на вулицях та змушують підписати контракти на війну в Україні. Це роблять працівники так званого пункту відбору на військову службу "Сіріус-55".

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Що показово – перші скарги на викрадання людей робітниками саме "Сіріусу-55" зафіксовані на сервісі 2ГІС ще у березні, тобто, буквально с перших днів відкриття цього "пункту відбору". Але останнім часом такі скарги "значно почастішали", на що звернуло увагу місцеве громадське об’єднання.

Що відбувається в Омську

Так, в об’єднанні наводять приклад однієї жінки – ввечері 25 жовтня її свекра викрали на вулиці навіть не поруч з цим "пунктом відбору", притягнули до нього, де побили та вимагали підписати контракт. Постраждалому навіть довелося звернутися до лікарні.

Інша жінка розповідає, що 23 жовтня так само було викрадено на вулиці її 60-річного батька, якому "швидко зробили новий паспорт, та вже на другий день відвезли у Юргу" (адмінцентр Кємеровської області – OBOZ.UA).

Брат третьої жінки приїхав до Омська з Кемеровської області на роботу, а 18 жовтня він вийшов на вулицю і зник. Наступного дня родичам повідомили, що чоловік нібито сам підписав контракт із міністерством оборони в пункті відбору "Сіріус-55".

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Головні історії дня

І таких історій дуже багато.

Мобілізація в Росії

Опозиційне російське видання "Верстка" підрахувало: що чоловіків викрадають, примусово затримують і намагаються змусити підписати контракт щонайменше у 34 регіонах Росії. Наприклад, з Пензи та її околиць перші повідомлення про такі викрадання стали надходити в червні. І ці 34 регіони – не враховуючи окуповані території Криму, Донбасу та півдня України.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що незважаючи на запевнення військово-політичного керівництва РФ, що "ніякої мобілізації не буде", насправді вона не тільки не припинялася, а й набирає обертів. Практично щодня з’являються нові факти та свідчення цього – зокрема й з окупованої території України.

Зараз загарбники посилено взялися за засуджених, а також – за студентів.