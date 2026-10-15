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У Росії заявили про затримання громадянина Швеції, який воював на боці України: що відомо

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 4,3 т.
У Росії заявили про затримання громадянина Швеції, який воював на боці України: що відомо
У Росії затримали громадянина Швеції, який воював проти окупантів у складі Сил оборони. Колаж ілюстративний

У Псковській області російські силовики затримали 35-річного громадянина Швеції, який приблизно пів року служив у Збройних силах України. Фредді Мікаелю Столькранцену Ліндхольму загрожує кримінальне переслідування й ув'язнення у РФ.

Про це повідомила ФСБ держави-агресора. Росіяни стверджують, що затриманий воював від лютого до червня 2026 року у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ за контрактом.

ФСБ хоче звинуватити колишнього добровольця у незаконному перетині російського кордону й у плануванні диверсій на російських військових об'єктах. Мовляв, він прибув до країни під приводом наміру вступити до російської армії, щоб під цим прикриттям організувати підривну діяльність проти ЗС РФ.

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Також ФСБ розглядає можливість висунення звинувачень у найманстві й участі в діяльності терористичної організації.

Що відомо про затриманого іноземця

Російське видання "Агентство" знайшло відео українського Центру рекрутингу іноземців за лютий 2026-го. Там знято людину, схожу на Ліндхольма. Чоловік розповідав, що приїхав зі Стокгольма і вирішив вступити до Інтернаціонального легіону України.

Крім того, журналісти знайшли рішення українського суду від 22 червня, згідно з яким повного тезку затриманого оштрафували на 17 тисяч гривень за появу у військовій частині з ознаками алкогольного сп'яніння. Якщо вірити документу, показаному ФСБ, то за два дні до цього Ліндхольма звільнили з підрозділу через непроходження випробувального терміну.

Шведський телеканал SVT зв'язався з родичами затриманого. Вони підтвердили, що Ліндхольм брав участь у бойових діях на боці України та якийсь час перебував там. Один із родичів розповів, що чоловік повернувся додому після приблизно шести місяців служби, а нещодавно подався назад. Чим він займався після повернення, співрозмовнику невідомо.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що поки що має у своєму розпорядженні лише інформацію зі ЗМІ. Влада країни має намір з'ясувати обставини затримання.

Як писав OBOZ.UA, 14 жовтня в Харкові затримали 36-річного військовослужбовця армії РФ, який зумів проникнути вглиб області, убити цивільного чоловіка та розстріляти п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Злочинцем виявився мешканець Санкт-Петербурга Леонід Рижиков (позивний "Юла"). Окупанту вже вручено підозру.

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