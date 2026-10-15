У Росії заявили про затримання громадянина Швеції, який воював на боці України: що відомо

У Псковській області російські силовики затримали 35-річного громадянина Швеції, який приблизно пів року служив у Збройних силах України. Фредді Мікаелю Столькранцену Ліндхольму загрожує кримінальне переслідування й ув'язнення у РФ.

Відео дня

Про це повідомила ФСБ держави-агресора. Росіяни стверджують, що затриманий воював від лютого до червня 2026 року у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ за контрактом.

ФСБ хоче звинуватити колишнього добровольця у незаконному перетині російського кордону й у плануванні диверсій на російських військових об'єктах. Мовляв, він прибув до країни під приводом наміру вступити до російської армії, щоб під цим прикриттям організувати підривну діяльність проти ЗС РФ.

Також ФСБ розглядає можливість висунення звинувачень у найманстві й участі в діяльності терористичної організації.

Що відомо про затриманого іноземця

Російське видання "Агентство" знайшло відео українського Центру рекрутингу іноземців за лютий 2026-го. Там знято людину, схожу на Ліндхольма. Чоловік розповідав, що приїхав зі Стокгольма і вирішив вступити до Інтернаціонального легіону України.

Крім того, журналісти знайшли рішення українського суду від 22 червня, згідно з яким повного тезку затриманого оштрафували на 17 тисяч гривень за появу у військовій частині з ознаками алкогольного сп'яніння. Якщо вірити документу, показаному ФСБ, то за два дні до цього Ліндхольма звільнили з підрозділу через непроходження випробувального терміну.

РЕКЛАМА

Шведський телеканал SVT зв'язався з родичами затриманого. Вони підтвердили, що Ліндхольм брав участь у бойових діях на боці України та якийсь час перебував там. Один із родичів розповів, що чоловік повернувся додому після приблизно шести місяців служби, а нещодавно подався назад. Чим він займався після повернення, співрозмовнику невідомо.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що поки що має у своєму розпорядженні лише інформацію зі ЗМІ. Влада країни має намір з'ясувати обставини затримання.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, 14 жовтня в Харкові затримали 36-річного військовослужбовця армії РФ, який зумів проникнути вглиб області, убити цивільного чоловіка та розстріляти п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Злочинцем виявився мешканець Санкт-Петербурга Леонід Рижиков (позивний "Юла"). Окупанту вже вручено підозру.