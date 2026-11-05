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У Росії школярів агітують на війну проти України через підручник: спливли подробиці

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
78
У Росії школярів агітують на війну проти України через підручник: спливли подробиці
Російські підлітки під час занять із початкової військової підготовки. Джерело: РосЗМІ

У Росії старшокласників фактично заохочують вступати до лав армії РФ безпосередньо під час шкільних уроків. Для цього в підручник із предмета "Основи безпеки та захисту Батьківщини" (ОБЗР) для учнів 10–11 класів включили окрему інструкцію під назвою "10 кроків, як стати контрактником".

Про це пише російське видання Можем объяснить, яке проаналізувало зміст підручника "Армія Росії на захисті Вітчизни". Водночас у навчальному посібнику міститься неповна та застаріла інформація про умови військової служби, а також пропагандистські твердження про війну проти України.

Що російським школярам розповідають про службу в армії

Зокрема, автори підручника зазначили, що вступити до російської армії за контрактом можна до 40 років, хоча це обмеження скасували ще у травні 2022 року. Також у посібнику наведено застарілі відомості про обмеження для людей, які перебувають під слідством або мають судимість. При цьому з 2023 року Росія активно вербує таких громадян для участі у війні проти України.

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Крім того, школярам наводять недостовірну інформацію про зарплати військовослужбовців-контрактників. Водночас у підручнику практично не згадується про способи вербування росіян на фронт та реальні ризики участі в бойових діях.

Окрему увагу в навчальному посібнику приділили строковій службі. Учням докладно пояснюють порядок призову, а також попереджають про кримінальну відповідальність за ухилення від нього та самовільне залишення військової частини. Натомість альтернативну цивільну службу згадують лише побіжно, пропонуючи школярам самостійно шукати інформацію про неї в інтернеті.

У підручнику поширюють пропаганду про війну проти України

Окрім інструкцій щодо вступу до армії, автори посібника включили до нього твердження російської пропаганди про повномасштабне вторгнення. Зокрема, у підручнику стверджується, що Росія нібито веде війну "чесно", намагається уникати загибелі мирного населення та непотрібних руйнувань, тоді як Україна буцімто "діє нишком, підло".

Також російським школярам нав'язують фейки про те, що в лютому 2022 року українське керівництво нібито планувало отримати ядерну зброю, а Збройні сили України готувалися до вторгнення на Донбас і в Крим. Російське вторгнення при цьому подають як так званий превентивний удар.

У посібнику також вихваляють російське озброєння, називаючи його таким, що "не має аналогів". Серед прикладів автори згадують навіть гвинтівки Мосіна, прийняті на озброєння ще 1891 року, а також танк "Армата", який фактично не використовувався у війні проти України.

Що відомо про підручник

Навчальний посібник "Армія Росії на захисті Вітчизни" створили у 2024 році видавництво "Просвещение" та Громадська рада при Міністерстві оборони РФ. Він містить близько 300 сторінок і призначений для учнів 10–11 класів.

Про появу в підручнику інструкції щодо вступу на контрактну службу стало відомо ще в жовтні 2025 року. Однак тепер з'ясувалося, що старшокласникам не лише розповідають про можливість стати військовослужбовцями, а й надають неповну інформацію про умови служби та поширюють пропагандистські наративи.

У матеріалі також наводяться оцінки втрат російської армії у війні проти України. Зокрема, за даними європейських розвідок, у жовтні 2026 року російські війська могли втратити вбитими та пораненими 54 тисячі військовослужбовців. За підрахунками The Economist, загальна кількість загиблих росіян за час повномасштабної війни могла сягнути 770 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Росії школярів навіть 5–8 класів почали закликати долучатися до війни проти України. Під час спортивного заходу дітям заявляли, що російська армія потребує їхньої допомоги, фактично залучаючи неповнолітніх до військової пропаганди.

Як писав OBOZ.UA, Кремль витрачає мільярди рублів на підготовку російських та українських дітей до війни. Підлітків залучають до військово-патріотичних центрів, де їх навчають стріляти, керувати дронами та діяти в умовах бойових дій.

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