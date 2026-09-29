Щось починає змінюватися.

Відео дня

Від Сиктивкара до Єкатеринбурга, від Казані до Улан-Уде в росії лунають заяви про фальсифікації на виборах. Подаються заявки на мітинги. У Сиктивкарі вже відбувся перший післявиборчий протест – його організувало регіональне відділення КПРФ. Подібні акції намагалися ініціювати в Єкатеринбурзі, Улан-Уде, Пермі, Іжевську, Казані та інших містах.

І тут цікаве не саме число протестувальників.

Цікаве інше: система починає отримувати запитання, на які їй дедалі важче відповідати.

Офіційно "єдіная росія" отримала понад 57% голосів і 349 із 450 місць у Держдумі. Але незалежні аналізи вказують на масштабне використання адміністративного ресурсу, контрольоване електронне голосування та ознаки масових приписок. Дослідники Carnegie назвали результати підозріло високими на тлі війни та соціально-економічних проблем, а Meduza наводить оцінки, за якими без маніпуляцій частка "єдіной росії" могла бути істотно нижчою, тому в російських соцмережах закономірно виникає просте запитання:

"А хто взагалі голосував за "єдіную росію"?"

І це вже не просто питання про вибори – це питання про реальність, бо одна справа – намалювати на екрані 57 чи 58 відсотків. Інша – переконати людину, яка стоїть у черзі за бензином, платить дедалі більше за товари, бачить, як держава витрачає величезні кошти на війну, а її близькі повертаються з фронту в трунах, що країна рухається до "стабільності".

Росія вже відчула паливну кризу. У низці регіонів повертаються обмеження на продаж бензину, з’являються ліміти на заправках. У Забайкальському краї, наприклад, продаж бензину обмежували 15 літрами на автомобіль.

РЕКЛАМА

Це не телевізійна картинка.

Це те, що людина бачить власними очима, а тепер додамо війну.

За даними українського Генштабу, російські втрати в серпні становили понад 42 тисячі військовослужбовців; це вже другий поспіль місяць із втратами понад 40 тисяч. Станом на 15 вересня українська сторона оцінювала вересневі втрати вже більш ніж у 20 тисяч.

І водночас українські сили проводять контрнаступальні операції на сході. За даними Reuters від 28 вересня, у північній частині Донецької області українські сили повернули контроль над десятками квадратних кілометрів території в межах операції "Вівальді", а загальний заявлений результат цієї операції становив 176 квадратних кілометрів – ось у цьому і полягає парадокс путінської системи.

Головні історії дня

Вона намагається одночасно демонструвати силу назовні й приховувати ціну цієї сили всередині, але цифри на фронті, ціни в магазинах, черги на заправках і питання людей поступово починають говорити голосніше за телевізор.

Чи стане це революцією? Не знаю, і було б безвідповідально це прогнозувати.

У тоталітарній системі невдоволення саме по собі ще не означає політичних змін. Репресивний апарат залишається потужним, незалежна політична діяльність обмежена, а влада контролює значну частину інформаційного простору, але тріщина в системі – це вже факт, який не варто ігнорувати.

РЕКЛАМА

І для України з цього випливає дуже конкретний висновок.

Не чекати – діяти.

Поки в москві рахують відсотки намальованої "народної підтримки", російська армія продовжує бити по Україні.

Тільки сьогоднішня реальність Києва вже така, що російські реактивні дрони долітають до столиці, атакують інфраструктуру, житлові та цивільні об’єкти. 23 вересня російська атака на Київ забрала життя людей і поранила десятки цивільних; Reuters окремо відзначив використання реактивних дронів, які складніше перехоплювати.

РЕКЛАМА

Тому нам потрібен дипломатичний наступ. Не дипломатія занепокоєння і не чергові заяви після чергової ночі терору.

Потрібна дипломатія, яка змушує партнерів діяти: посилювати пекельні санкції Грема, домагатись застосування вже підписаних Трампом, а не дозволяти запрошення путіна на G20, перекривати фінансування російської воєнної машини, забезпечувати Україну засобами ППО та ПРО, боєприпасами, технологіями й виробничими можливостями.

І паралельно – власний технологічний ривок.

Україна не може чекати, поки чергова партія допомоги пройде всі бюрократичні кабінети. Нам потрібні власні рішення – особливо для боротьби з реактивними та іншими складними для перехоплення дронами, потрібна власна далекобійна спроможність, власна балістична спроможність.

РЕКЛАМА

Не заради красивих заяв, а заради стримування, бо росія розуміє лише те, що має ціну.

І тут надзвичайно важливо не розмінятися на інформаційний шум, постійно кричати про те, чого нам не вистачає, бо це – означає давати ворогу карту наших слабких місць.

Наші військові це давно зрозуміли. Вони не кричать щогодини про те, що роблять, а тихою сапою роблять свою справу.

Так само має працювати держава. Менше шуму. Більше результату.

Менше публічних пояснень про проблеми, більше закриття проблем.

РЕКЛАМА

Менше розмов, а більше виробництва. І тут ми приходимо до ще одного фронту – корупції, бо корупційні гроші не куплять для України ні ППО, ні дрони, ні ракети, ні броню.

Україні сьогодні потрібна нульова толерантність до крадіжки державних ресурсів. Не тому, що це красиво звучить, а тому, що кожна вкрадена гривня під час війни має ціну і в основному – ціну людського життя. Тому зараз потрібна не паніка, а мобілізація духу, волі, професіоналізму і відповідальності.

Росія може скільки завгодно малювати собі 58 відсотків, розповідати про "стабільність", ховати від людей реальні цифри війни, економіки та енергетики, але реальність усе одно проривається.

РЕКЛАМА

Через чергу на бензоколонці, порожній гаманець – через похорони і 200-х у мішках, через відео з виборчої дільниці і через питання: "Хто за них голосував?"

А Україна має зробити своє.

Не чекати, коли російська система сама розвалиться, не спостерігати, як ворог шукає слабке місце і не сперечатися між собою в момент, коли країна воює.

Єднаймося єдиним фронтом – від Збройних сил України до кожного, хто працює, платить податки, волонтерить, виробляє, лікує, навчає, захищає.

Наше завдання просте: вистояти, посилитися, захистити людей і перемогти, а розбірки будуть після перемоги.

РЕКЛАМА

І нехай у цій боротьбі допоможе нам Бог.

РЕКЛАМА

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...