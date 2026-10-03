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У РФ засекретили дані про політичні справи та позови щодо загиблих і зниклих безвісти

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
У РФ засекретили дані про політичні справи та позови щодо загиблих і зниклих безвісти
У РФ засекретили дані про політичні справи та позови щодо загиблих і зниклих безвісти. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Верховний суд Росії засекретив дані про засуджених за політичними статтями, злочини силовиків, а також про позови щодо визнання громадян загиблими та зниклими безвісти. При цьому наводять інформацію у справах про поширення "фейків" про армію, відповідно до яких у 2025 році за цією статтею засудили 90 росіян.

Про це повідомило росмедіа. У департаменті видалення статистики пояснили "зміною регламенту про публікацію даних".

Що відомо

У статистиці про стан злочинності в Росії за минулий рік, яку опублікував судовий департамент при Верховному суді 2 жовтня, зникла ціла низка даних.

Рядки із засекреченими даними виділені сірим кольором. Так, приховано інформацію про кількість позовів про визнання громадян загиблими та зниклими безвісти. Якщо ще у 2024 році департамент звітував про рекордні 17,5 тисяч позовів, то в 2025 році російські суди почали видаляти зі своїх сайтів дані про розгляд таких справ.

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Також засекречено відомості щодо статей, які в Росії використовуються для політичного переслідування. Зі статистики зник цілий розділ з даними про кількість засуджених у справах про "злочини проти основ державного устрою та конституційної безпеки".

Зокрема, зазначається, що засекречено статистику у справах про держзраду, розголошення держтаємниці, диверсії, організацію екстремістської спільноти, "дискредитацію" армії. При цьому наводяться дані у справах про поширення "фейків" про армію, і відповідно до них, у 2025 році за цією статтею було засуджено 90 осіб.

Також у Росії приховали дані за 2025 рік про те, скільки осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за "дискредитацію" армії, порушення ненависті, заклики до сепаратизму, порушення порядку діяльності "іноагента".

Засекречена і статистика про злочини, скоюєні військовими та силовиками. Так, якщо раніше судовий департамент вказував, скільки злочинів було скоєно військовослужбовцями, суддями, прокурорами, слідчими, поліцейськими та працівниками ФСВП, то у статистиці за 2025 ця інформація засекречена.

У департаменті видалення статистики пояснили "зміною регламенту про публікацію даних".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 2 жовтня українські воїни відмінусували ще 1560 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 538 950 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

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