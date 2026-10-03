У РФ провели військові навчання із ''звільнення територій'' у сусідній державі Центральної Азії

У Росії проводять навчання з "відбиття зовнішньої агресії". При цьому на них відпрацьовують не оборону, а "створення зони безпеки" на території інших країн.

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Цього разу, згідно з легендою навчань, це одна з країн Центральної Азії. Подробиці "головного заходу бойової підготовки російської армії", цілі якого раніше не озвучувалися, повідомляє російське незалежне видання "Агентство"

Росія тренується "створювати зону безпеки" на чужій території

Заключна фаза російських стратегічних командно-штабних навчань "Центр-2026" зараз проходить на полігоні Чебаркульський у Челябінській області. Туди з "інспекцією" прибув російський диктатор Володимир Путін, який і назвав головну мету навчань – раніше публічно не оприлюднену.

За словами Путіна, метою навчань, які в міноборони РФ називали "головним заходом бойової підготовки", є відпрацювання управління військами під час "відбиття зовнішньої агресії".

Росія, як завжди, має намір "захищатися" на чужій території. Як випливає з доповіді заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова, сценарій не обмежується обороною.

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"За легендою, угруповання на Центрально-Азіатському напрямку "відбиває військову агресію" з 14 вересня. Після відбиття головного удару на Південно-Уральському напрямку війська переходять у наступ для "звільнення захопленої території та створення зони безпеки на суміжній території". На іншому напрямку, за словами Євкурова, військові не допускають прориву державного кордону, а Каспійська флотилія проводить протидесантну операцію. У рамках операції чотири літаки дальньої авіації завдають "ударів по критично важливих об’єктах противника", уточнив заступник міністра оборони", – повідомляє "Агентство".

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Чи слід Центральній Азії готуватися?

"Агентство" зазначає, що попередні навчання "Центр" мали інші публічно заявлені цілі.

Так, у 2015 році йшлося про готовність органів управління країн ОДКБ керувати коаліційними угрупованнями під час "локалізації міжнародного збройного конфлікту", а також блокувати й знищувати незаконні збройні формування.

А ось у 2019 році, за кілька років до початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни відпрацьовували "збройний конфлікт з вигаданою державою на південному заході Росії, яка поділяє екстремістські ідеї". Згодом приблизно в такій самій риториці Кремль почав говорити про Україну.

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Цікаво, що в цих навчаннях задіяно значно менше російських військовослужбовців, ніж у попередніх. У 2026 році, за словами Путіна, залучено близько 47 тис. військовослужбовців. У "Центрі-2019" брали участь 128 тис. осіб, а в навчаннях 2015 року – близько 95 тис.

Що могло відбуватися насправді

Ще на початку літа в Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що терміни проведення навчань "Центр-2016" збігаються з планами МО РФ завершити впровадження нової цифрової системи управління військами, яку випробовувало угруповання "Центр" в Україні. ISW припустив, що систему застосують на навчаннях для передачі союзникам російського досвіду війни в Україні та відпрацювання дій іноземних контингентів під російським оперативним командуванням.

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"Поки що публічні заяви Путіна та військових, які йому підпорядковуються, не підтверджують, що це сталося", – зазначає "Агентство"

Ці навчання відбуваються на тлі обговорення в НАТО ризику прямого зіткнення з Росією. Станом на вересень військова розвідка Данії оцінювала загрозу нападу Росії на одну або кілька країн НАТО, що межують з нею, як "низьку, але зростаючу".

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"Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич назвав такий сценарій малоймовірним, але зазначив, що його не можна виключати. Москва заперечує плани нападу на країни альянсу. Напередодні Путін заявив, що в разі "прямого нападу на Російську Федерацію" застосування "всіх озброєнь, що є в розпорядженні" Росії, "неминуче й негайно стане на порядку денному", – пише "Агентство".

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