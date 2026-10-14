У РФ оголосили в розшук ''правнука Брежнєва'', який потрапив у полон до ЗСУ під Херсоном

У Росії оголосили у всеросійський розшук Антона Мілаєва, якого деякі медіа називають "правнуком" колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Мілаєв у 2026 році потрапив у полон до українських військових на Херсонському напрямку, а тепер його розшукують у межах кримінальної справи, статтю якої не розкривають.

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Про це пише "IPC-Південь" із посиланням на російські джерела. Зазначається, що інформація про розшук Мілаєва міститься в базі Міністерства внутрішніх справ РФ, однак статтю Кримінального кодексу у відкритій картці не вказано.

Не рідний правнук

Мілаєв народився 1980 року в Москві. Його мати Ірина Кузнєцова була одружена з сином Євгенія Мілаєва – чоловіка доньки Леоніда Брежнєва Галини.

По суті він є рідним онуком Євгенія Мілаєва і названим – Галини Брежнєвої, яка, втім, виховувала його як рідного.

Саме через цей родинний зв’язок Мілаєва називають "правнуком Брежнєва", хоча фактично він не є біологічним родичем радянського генсека.

У проєкті "Хочу жить" Мілаєв розповідав, що намагався дистанціюватися від відомого прізвища та хотів жити як звичайна людина.

Як "правнук Брежнєва" опинився на війні

За даними російських джерел, восени 2024 року Мілаєв втратив гроші на криптовалютній платформі "Ubit". Він інвестував у токени, пов’язані з майнінгом, які обіцяли користувачам пасивний дохід, однак платформа не мала необхідних ліцензій, а клієнти скаржилися на блокування банківських карток і проблеми з виведенням коштів.

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У результаті Мілаєв накопичив борг у 1 млн рублів. Щоб розрахуватися з ним, він підписав контракт із Міністерством оборони РФ у Костромській області та вирушив на війну проти України.

Військового досвіду до цього Мілаєв не мав. За даними російських джерел, його підготовка тривала лише близько трьох тижнів, після чого його направили на передову сапером.

В інтерв’ю після потрапляння в полон Мілаєв прямо заявляв, що пішов воювати заради грошей і не цікавився ситуацією в Україні.

Потрапив в полон на Херсонському напрямку

За словами матері Мілаєва, у листопаді 2025 року син перестав виходити на зв’язок. Лише влітку 2026 року родина дізналася, що він перебуває в українському полоні на правобережжі Херсонської області.

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Після потрапляння в полон Мілаєв дав інтерв’ю українському проєкту "Хочу жить". У ньому він розповів про обставини свого потрапляння на війну та визнав, що головною мотивацією для підписання контракту були гроші.

Тепер, коли Мілаєв перебуває в українському полоні, російське МВС оголосило його у всеросійський розшук у межах кримінальної справи. Яке саме правопорушення йому інкримінують, у відкритій базі не зазначено.

19 років прожив у США і ностальгував за СРСР

З 1990-х років Мілаєв близько 19 років прожив у Сполучених Штатах. За його власними словами, він працював на низькооплачуваних роботах, не мав стабільного заробітку та постійного житла.

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У середині 2010-х років він повернувся до Росії. Своє рішення Мілаєв пояснював втомою від життя у США та небажанням надалі там залишатися.

Останніми роками перед підписанням контракту з Міноборони РФ він жив у Москві та працював водієм вантажівки. В інтерв’ю Мілаєв також ностальгійно висловлювався про Радянський Союз, заявляючи, що тоді "була країна", а тепер – "бардак".

Як повідомляв OBOZ.UA, Антон Мілаєв в першому ж бою здався в полон українським Силам оборони. Його підрозділ зазнав величезних втрат. За словами Мілаєва, залишалося близько 20 осіб, і "вижити там було практично неможливо".