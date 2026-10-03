У РФ атакували базу запусків БпЛА: пожежі зафіксували з супутника
У ныч проти 3 жовтня Сили оборони масовано атакували Орловську область РФ. Під ударом опинилася база запуску БпЛА "Цимбулова", розташована поблизу однойменного населеного пункту.
На території спалахнули кілька пожеж. Про це повідомляє Telegram-канал Falcon Insight, у Генштабі ж розповіли про інші удари по ворогу.
Під ударом – дронопорт
Базу запусків вБпЛА "Цимбулова" росіяни регулярно використовують для дронового терору України.
Уночі 3 жовтня Сили оборони запровадили проти неї власні "санкції".
"Під масованою атакою база запусків БпЛА "Цимбулова". Супутниковий моніторинг NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожеж із 01:33 в районі місця зберігання, підготовки та пуску: 53°22'01.06"N 35°49'12.57"E", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі розповіли про інші удари по ворогу
У ГШ відзвітували про низку результативних уражень, завданих по ворожих цілях упродовж 2 та у ніч проти 3 жовтня.
Зокрема, на території РФ важливі для ворога об'єкти "демілітаризовано" у Бєлгородській області.
У районі Нової Таволжанки українські воїни завдали ураження пункту управління противника.
А поблизу Вознесенівки Бєлгородської області захисники били по складу матеріально-технічних засобів військових РФ.
Горіли загарбники й на тимчасово окупованих територіях України.
У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
"Такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України", – зазначили у Генштабі.
А у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли.
Крім того, у районі Громівки у Херсонській області уражено ремонтну базу окупантів.
"Робота по ключових цілях російського агресора триває. Далі буде", – запевнили у Генштабі.
Наприкінці вересня OBOZ.UA повідомляв, що Росія розширює дронопорт "Цимбулова", з якого атакує Україну. Роботи тривали безперервно.
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