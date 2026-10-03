У РФ атакували базу запусків БпЛА: пожежі зафіксували з супутника

У ныч проти 3 жовтня Сили оборони масовано атакували Орловську область РФ. Під ударом опинилася база запуску БпЛА "Цимбулова", розташована поблизу однойменного населеного пункту.

Відео дня

На території спалахнули кілька пожеж. Про це повідомляє Telegram-канал Falcon Insight, у Генштабі ж розповіли про інші удари по ворогу.

Під ударом – дронопорт

Базу запусків вБпЛА "Цимбулова" росіяни регулярно використовують для дронового терору України.

Уночі 3 жовтня Сили оборони запровадили проти неї власні "санкції".

"Під масованою атакою база запусків БпЛА "Цимбулова". Супутниковий моніторинг NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожеж із 01:33 в районі місця зберігання, підготовки та пуску: 53°22'01.06"N 35°49'12.57"E", – йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

У Генштабі розповіли про інші удари по ворогу

У ГШ відзвітували про низку результативних уражень, завданих по ворожих цілях упродовж 2 та у ніч проти 3 жовтня.

Зокрема, на території РФ важливі для ворога об'єкти "демілітаризовано" у Бєлгородській області.

У районі Нової Таволжанки українські воїни завдали ураження пункту управління противника.

А поблизу Вознесенівки Бєлгородської області захисники били по складу матеріально-технічних засобів військових РФ.

Горіли загарбники й на тимчасово окупованих територіях України.

Головні історії дня

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

"Такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України", – зазначили у Генштабі.

А у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли.

Крім того, у районі Громівки у Херсонській області уражено ремонтну базу окупантів.

"Робота по ключових цілях російського агресора триває. Далі буде", – запевнили у Генштабі.

Наприкінці вересня OBOZ.UA повідомляв, що Росія розширює дронопорт "Цимбулова", з якого атакує Україну. Роботи тривали безперервно.