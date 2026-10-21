У Путіна заявили, що РФ готова відновити переговори щодо України й назвали дату

Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України в другій декаді листопада. Про це Володимир Путін заявив спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі.

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Інформацію надав помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів. Про це повідомляє Telegram-канал "РІА Новини".

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