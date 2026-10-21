У Путіна заявили, що РФ готова відновити переговори щодо України й назвали дату
Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України в другій декаді листопада. Про це Володимир Путін заявив спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі.
Інформацію надав помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів. Про це повідомляє Telegram-канал "РІА Новини".
Новина доповнюється…
Читайте також
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!
Завантажуйте застосунок
Додайте OBOZ.UA у Google