У Путіна заявили про таємну розмову з Трампом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Залишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуЗалишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зиму"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики ТрампаЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяВійська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждаліВійська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждалі

У Путіна заявили про таємну розмову з Трампом

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 3,4 т.
У Путіна заявили про таємну розмову з Трампом
У Кремлі заявили про таємну розмову з Трампом. Джерело: Російські медіа

Представник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спілкувалися частіше, ніж про це повідомлялося. За його словами, не про всі телефонні переговори повідомляється публічно.

При цьому Пєсков не став уточнювати, коли саме відбулася таємна розмова. Про це рупор Кремля розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.

Діалог Вашингтона з Москвою

У розмові з пропагандистами Пєсков заявив, що Путін і Трамп могли провести телефонну розмову, про яку не повідомлялося б публічно. Примітно, що після такої репліки Пєскова кремлівські пропагандисти почали оперативно поширювати версію про те, що рупор Кремля нібито "жартома допустив ймовірність таємних переговорів Путіна і Трампа".

Що передувало

Остання телефонна розмова російського диктатора з американським президентом відбулася 9 жовтня. Про цю розмову офіційно повідомляли обидві сторони.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 948
У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО
icon 948
У російському Сочі через атаку БпЛА затримали десятки рейсів, можливе ураження ППО
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 900
Підсанкційного пропагандиста Звінчука видворили з Чорногорії: він уже в РФ
icon 900
Підсанкційного пропагандиста Звінчука видворили з Чорногорії: він уже в РФ
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
icon 31,7 т.
Чума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги США
icon 31,7 т.
Чума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги США

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, переговори тривали півтори години. Пєсков уточнив, що значну частину розмови присвятили врегулюванню російсько-української війни.

У свою чергу Вашингтон наголосив на тому, що серед ключових тем були поставки російських нафтопродуктів на американський та світовий ринки.

У Путіна заявили про таємну розмову з Трампом

Версія пропаганди. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема та прямо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Схожі теми
Переговори США та РосіїКремльДмитро ПєсковДмитро ПєсковВолодимир ПутінВолодимир ПутінДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись