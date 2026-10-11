У Путіна заявили про таємну розмову з Трампом

Представник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спілкувалися частіше, ніж про це повідомлялося. За його словами, не про всі телефонні переговори повідомляється публічно.

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При цьому Пєсков не став уточнювати, коли саме відбулася таємна розмова. Про це рупор Кремля розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.

Діалог Вашингтона з Москвою

У розмові з пропагандистами Пєсков заявив, що Путін і Трамп могли провести телефонну розмову, про яку не повідомлялося б публічно. Примітно, що після такої репліки Пєскова кремлівські пропагандисти почали оперативно поширювати версію про те, що рупор Кремля нібито "жартома допустив ймовірність таємних переговорів Путіна і Трампа".

Що передувало

Остання телефонна розмова російського диктатора з американським президентом відбулася 9 жовтня. Про цю розмову офіційно повідомляли обидві сторони.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, переговори тривали півтори години. Пєсков уточнив, що значну частину розмови присвятили врегулюванню російсько-української війни.

У свою чергу Вашингтон наголосив на тому, що серед ключових тем були поставки російських нафтопродуктів на американський та світовий ринки.

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Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема та прямо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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