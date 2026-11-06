У Путіна вимагають заборонити піцу у школах РФ: як відреагували росіяни

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
У кримському СІЗО "наклала на себе руки" арештована українська філологиня: що відомо. ФотоУ кримському СІЗО "наклала на себе руки" арештована українська філологиня: що відомо. Фото"Ми залишилися без Криму і частини Донбасу, але миру не було": Зеленський нагадав, до чого привела політика деескалації у 2014 році"Ми залишилися без Криму і частини Донбасу, але миру не було": Зеленський нагадав, до чого привела політика деескалації у 2014 році"Я знову щасливий..." Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву"Я знову щасливий..." Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заявуІлюстрація - ключі від квартириКвартири в цьому місті стрімко дорожчають: скільки тепер коштує власне житлоДвері в погане зачинені: життя трьох знаків зодіаку стане дуже щасливим, і вам щаститиме у справахДвері в погане зачинені: життя трьох знаків зодіаку стане дуже щасливим, і вам щаститиме у справахБойкот. Збірна Франції відмовилася грати з Росією та знялася з чемпіонату світу з одного з видів хокеюБойкот. Збірна Франції відмовилася грати з Росією та знялася з чемпіонату світу з одного з видів хокеюЯк позбутися кротів на ділянці: є простий, але дієвий спосібЯк позбутися кротів на ділянці: є простий, але дієвий спосібВчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. ВідеоВчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. ВідеоВимкнення електроенергії в Україні у 2026 роціГрафіки відключень світла в Україні стануть жорсткішими: який режим діятиме 6 листопадаМальдера після подій у Лізі чемпіонів змінив склад збірної УкраїниМальдера після подій у Лізі чемпіонів змінив склад збірної України
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Путіна вимагають заборонити піцу у школах РФ: як відреагували росіяни

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
393
У Путіна вимагають заборонити піцу у школах РФ: як відреагували росіяни
Радниця Путіна Олена Ямпольська. Джерело: Ярослав Чингаєв / Агентство "Москва"

У Росії закликали прибрати піцу зі шкільних їдалень, стверджуючи, що вона шкодить здоров'ю дітей і не має бути частиною харчування в освітніх закладах. Із такою пропозицією виступила радниця диктатора Володимира Путіна Олена Ямпольська, яка вважає, що італійську страву варто замінити традиційною російською випічкою.

Про це повідомила російська служба The Moscow Times. Видання посилається на заяву Ямпольської, яку цитувало агентство ТАСС.

Радниця Путіна переконана, що піца не підходить для шкільних буфетів, оскільки не є корисною для учнів. Водночас вона не заперечує, що діти можуть їсти її з дозволу батьків або під час святкувань.

Ямпольська також закликала державні навчальні заклади підтримувати курс влади на "повернення свого". Вона наголосила, що Росія має нібито величезну кулінарну спадщину, зокрема традиції національної кухні.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
3,1 т.
В Кемеровській області РФ палає магістральний газопровід: пожежу видно за горизонт. Відео
3,1 т.
В Кемеровській області РФ палає магістральний газопровід: пожежу видно за горизонт. Відео
Юрій Федоренко (військовий)Юрій Федоренко (військовий)
3,6 т.
16% російської нафтопереробки – у мінус! Українські дрони запалили нафтове пекло
3,6 т.
16% російської нафтопереробки – у мінус! Українські дрони запалили нафтове пекло
Даниїл БорщДаниїл Борщ
870
У Росії школярів агітують на війну проти України через підручник: спливли подробиці
870
У Росії школярів агітують на війну проти України через підручник: спливли подробиці

"Давайте хоча б дамо нашим дітям можливість це спробувати", – сказала радниця Путіна, коментуючи пропозицію замінити піцу кулеб'якою. За її словами, не всі родини мають змогу готувати традиційні страви вдома, тому цю можливість повинні забезпечити школи.

Із такою ініціативою не погодилася російська громадська діячка Катерина Мізуліна.

"Замість скасування піци нашим чиновникам краще було б подбати про якість харчування в навчальних закладах і його вартість", – написала Мізуліна у своєму Telegram-каналі.

Ще раніше відмовитися від піци у шкільних їдальнях закликав Віталій Бородін, відомий численними заборонними ініціативами. Свою вимогу він пояснював тим, що Італія належить до переліку "недружніх" для Росії країн і постачає зброю Україні.

"Тисячу років наші бабусі пекли пироги, а тепер нам продають італійський коржик із кетчупом… Це зовсім не "просто їжа", а м'яка сила в картонній коробці", – заявив Бородін.

Він також запропонував активніше популяризувати кулеб'яки, курники, розтягаї та інші традиційні страви російської кухні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Бородін також пропонував заборонити концерти в Росії до кінця війни. На його думку, виступи артистів створюють додаткове навантаження на силові структури. Приводом для такої ініціативи став концерт російської співачки Лоліти Мілявської в Сочі, який тричі переривали через загрозу атаки безпілотників.

Схожі теми
Росіяросіянихарчуванняшкільне харчуваннязаборонаКремль
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!