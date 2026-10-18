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У Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
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У Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. Фото
У Санкт-Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові. Джерело: Андрій Бок для "Бумаги", росмедіа. Колаж OBOZ.UA

У російському Санкт-Петербурзі зняли будівельні риштування з дзвіниці та верхніх частин храму Воскресіння Христового на Крові, відомо як Спас на Крові. Він побудований на місці, де був смертельно поранений імператор Олександр II, а реставрація храму почалася ще в 1970-х і затягнулася на роки. Відтоді росіяни вірять, що повне звільнення будівлі від цих конструкцій призведе до катастрофи.

І у них є всі причини в це вірити, оскільки всі попередні зняття риштувань із храму ставали передвісниками катаклізмів – більшого чи меншого масштабу. OBOZ.UA зібрав усе, що про це відомо.

У Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. Фото

З храму Спас на Крові зняли будівельні риштування. Джерело: росмедіа

Легенда про розпад СРСР

У 1970 році розпочалася масштабна реставрація храму Спас на Крові, відповідно, довкола нього було встановлено будівельні риштування. Оскільки процес надовго затягнувся, мешканці міста звикли до такого вигляду храму.

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Зрештою петербуржці вигадали пророцтво, що радянська влада триматиметься доти, доки навколо Спаса на Крові залишатимуться будівельні риштування. Їх зняли саме напередодні путчу в серпні 1991 року.

Згадують також і про те, що Спас на Крові ремонтували й у 1961 році. Тоді сапери вилучили з храму бомбу, яка застрягла там і не вибухнула під час Другої світової війни. А у 1962-му сталася Карибська криза.

Наступні епізоди

Вдруге будівельні риштування, встановлені довкола храму, зняли у 2020-му. Після цього в Росії поширилася пандемія COVID-19, на коронавірус перехворіли мільйони людей.

Вже за два роки, 2022-го, риштування зняли знову, але не повністю. Того року РФ почала повномасштабну війну проти України, яка триває й досі.

У Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. Фото

Спас на Крові. Джерело: Андрій Бок для "Бумаги"

Що буде далі?

Зазначимо, що попереднє часткове зняття риштування та відкриття купола відбувалося влітку – у червні-липні 2026 року. З дзвіниці та частини фасадів конструкції прибрали в жовтні, а повне завершення реставраційних робіт та остаточне звільнення храму від усіх конструкцій планується до 1 січня 2027 року.

Зважаючи на це, тепер росіяни чекають на якусь визначну подію наприкінці цього року або вже на початку наступного.

Як повідомляв OBOZ.UA, в центрі російського Санкт-Петербурга, на Ісаакіївській площі, пізно ввечері 1 жовтня сталася масштабна пожежа. Палав так званий історичний особняк Міллера. Вогонь охопив будинок з першого по третій поверхи та горище, і вся будівля практично повністю вигоріла.

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