У російському Санкт-Петербурзі зняли будівельні риштування з дзвіниці та верхніх частин храму Воскресіння Христового на Крові, відомо як Спас на Крові. Він побудований на місці, де був смертельно поранений імператор Олександр II, а реставрація храму почалася ще в 1970-х і затягнулася на роки. Відтоді росіяни вірять, що повне звільнення будівлі від цих конструкцій призведе до катастрофи.

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І у них є всі причини в це вірити, оскільки всі попередні зняття риштувань із храму ставали передвісниками катаклізмів – більшого чи меншого масштабу. OBOZ.UA зібрав усе, що про це відомо.

Легенда про розпад СРСР

У 1970 році розпочалася масштабна реставрація храму Спас на Крові, відповідно, довкола нього було встановлено будівельні риштування. Оскільки процес надовго затягнувся, мешканці міста звикли до такого вигляду храму.

Зрештою петербуржці вигадали пророцтво, що радянська влада триматиметься доти, доки навколо Спаса на Крові залишатимуться будівельні риштування. Їх зняли саме напередодні путчу в серпні 1991 року.

Згадують також і про те, що Спас на Крові ремонтували й у 1961 році. Тоді сапери вилучили з храму бомбу, яка застрягла там і не вибухнула під час Другої світової війни. А у 1962-му сталася Карибська криза.

Наступні епізоди

Вдруге будівельні риштування, встановлені довкола храму, зняли у 2020-му. Після цього в Росії поширилася пандемія COVID-19, на коронавірус перехворіли мільйони людей.

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Вже за два роки, 2022-го, риштування зняли знову, але не повністю. Того року РФ почала повномасштабну війну проти України, яка триває й досі.

Що буде далі?

Зазначимо, що попереднє часткове зняття риштування та відкриття купола відбувалося влітку – у червні-липні 2026 року. З дзвіниці та частини фасадів конструкції прибрали в жовтні, а повне завершення реставраційних робіт та остаточне звільнення храму від усіх конструкцій планується до 1 січня 2027 року.

Головні історії дня

Зважаючи на це, тепер росіяни чекають на якусь визначну подію наприкінці цього року або вже на початку наступного.

Як повідомляв OBOZ.UA, в центрі російського Санкт-Петербурга, на Ісаакіївській площі, пізно ввечері 1 жовтня сталася масштабна пожежа. Палав так званий історичний особняк Міллера. Вогонь охопив будинок з першого по третій поверхи та горище, і вся будівля практично повністю вигоріла.