У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціУкраїнцям слід готуватися до нового курсу долараУкраїнцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на найближчий часСпівпрацював з українською розвідкою: в РФ арештували 76-річного лідера комуністів Мурманської областіСпівпрацював з українською розвідкою: в РФ арештували 76-річного лідера комуністів Мурманської областіЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларівЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларів"Реал" "виганяє" футболіста збірної України після переможного матчу з "Барселоною""Реал" "виганяє" футболіста збірної України після переможного матчу з "Барселоною"Працівниця офісу "Євросолідарності" постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову, – ПорошенкоПрацівниця офісу "Євросолідарності" постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову, – ПорошенкоПомер зірковий актор "Зоряного шляху" і "Людей Х": чим він ще запам'ятавсяПомер зірковий актор "Зоряного шляху" і "Людей Х": чим він ще запам'ятавсяТрамп може відкласти постачання Україні ракет Patriot до проміжних виборів у США – EuronewsТрамп може відкласти постачання Україні ракет Patriot до проміжних виборів у США – EuronewsУ Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновленняУ Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
1,4 т.
У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається
У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається

У ніч на 30 жовтня в Москві та кількох інших містах Росії призупинили роботу аеропортів на тлі атаки безпілотників. Обмеження запровадили одразу в чотирьох московських аеропортах, а також у Ярославлі, Пензі та Саратові.

Про ситуацію повідомляють російські моніторингові ресурси ASTRA та Росавіація. Остання підтвердила тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків у московських аеропортах Домодєдово, Внуково, Жуковський (Раменське) та Шереметьєво.

У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається

Домодєдово, Внуково, Жуковський та Шереметьєво призупинили роботу. Джерело: Flightradar24

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
27,0 т.
Скасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронів
27,0 т.
Скасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронів
Іван ЧерленськийІван Черленський
2,8 т.
"Чому Путін не може нас захистити?" Як росіяни відреагували на атаку по Петербургу
2,8 т.
"Чому Путін не може нас захистити?" Як росіяни відреагували на атаку по Петербургу
Іван ЧерленськийІван Черленський
918
Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" цього
918
Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" цього

На тлі обмежень пасажири стикаються із затримками авіарейсів. Один із читачів ASTRA повідомив, що його виліт відклали на годину. Водночас він припускає, що це може бути не останнє перенесення.

За даними сервісу Flightradar24, у небі над Москвою на момент публікації практично не було літаків. Серед помітних бортів залишався RA-73025 – VIP-літак спеціального льотного загону "Росія", який базується у Внуково та призначений для перевезення високопосадовців.

Частину рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Збили 38 дронів

Мер Москви Сергій Собянін із 22:00 повідомляє про роботу протиповітряної оборони та збиття безпілотників. За його повідомленнями, на цей момент над російською столицею нібито знищили вже 38 БПЛА.

Обмеження на польоти запровадили не лише в московському авіавузлі. Через атаки безпілотників також призупинили приймання та випуск літаків в аеропортах Пензи та Саратова.

У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається

У Москві, Пензі і Саратові закрили аеропорти. Джерело: Flightradar24

Російська авіаційна влада поки не повідомляла про терміни відновлення повноцінної роботи всіх аеропортів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як на початку жовтня українські дрони закрили московські аеропорти. Тоді диктатору Путіну довелося повертатися з Туркменістану через Санкт-Петербург.

Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїаеропортМоскваРосіяБПЛАСергій СобянінСергій Собянін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!