У Москві та інших містах Росії закрили аеропорти через атаку дронів: що відбувається

У ніч на 30 жовтня в Москві та кількох інших містах Росії призупинили роботу аеропортів на тлі атаки безпілотників. Обмеження запровадили одразу в чотирьох московських аеропортах, а також у Ярославлі, Пензі та Саратові.

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Про ситуацію повідомляють російські моніторингові ресурси ASTRA та Росавіація. Остання підтвердила тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків у московських аеропортах Домодєдово, Внуково, Жуковський (Раменське) та Шереметьєво.

На тлі обмежень пасажири стикаються із затримками авіарейсів. Один із читачів ASTRA повідомив, що його виліт відклали на годину. Водночас він припускає, що це може бути не останнє перенесення.

За даними сервісу Flightradar24, у небі над Москвою на момент публікації практично не було літаків. Серед помітних бортів залишався RA-73025 – VIP-літак спеціального льотного загону "Росія", який базується у Внуково та призначений для перевезення високопосадовців.

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Частину рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Збили 38 дронів

Мер Москви Сергій Собянін із 22:00 повідомляє про роботу протиповітряної оборони та збиття безпілотників. За його повідомленнями, на цей момент над російською столицею нібито знищили вже 38 БПЛА.

Обмеження на польоти запровадили не лише в московському авіавузлі. Через атаки безпілотників також призупинили приймання та випуск літаків в аеропортах Пензи та Саратова.

Головні історії дня

Російська авіаційна влада поки не повідомляла про терміни відновлення повноцінної роботи всіх аеропортів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як на початку жовтня українські дрони закрили московські аеропорти. Тоді диктатору Путіну довелося повертатися з Туркменістану через Санкт-Петербург.