У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30СМ: момент потрапив на відео
У Калінінградській області 21 жовтня розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти встигли катапультуватися, але отримали травми.
На місці аварії сталася масштабна пожежа. Про це повідомляють російські медіа.
Що відомо про аварію
За попередньою інформацією, військовий літак впав у Черняхівському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір. Крах винищувача підтверджує низку російських пропагандистських ресурсів.
Обидва пілоти встигли катапультуватись, але отримали травми. За інформацією медіа, льотчиків госпіталізували до військового шпиталю у стані середньої тяжкості.
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