У Калінінградській області РФ стався блекаут: що відомо про причини

У ніч на 31 жовтня у російському Калінінграді та кількох містах області вимкнули електроенергію. Місцеві також повідомляли про проблеми з мобільним інтернетом.

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Причиною є те, що на ТЕЦ у Калінінграді спрацювала протиаварійна автоматика, яка відключила частину обладнання. Про це повідомили росмедіа.

Що відомо про блекаут у Калінінграді

Відключення світла в Калінінграді та інших містах почалися близько опівночі. Без електрики залишилися мешканці кількох районів Калінінграда, Гур'євська, Світлогорська, Піонерського, Янтарного, Гвардійська, Багратіонівська та інших населених пунктів. Скільки споживачів залишилися без світла, не уточнювалося.

Причиною блекауту називають те, що на Калінінградській ТЕЦ спрацювала протиаварійна автоматика, яка відключила частину обладнання, повідомила прессекретарка губернатора області. Через це навантаження перерозподілили інші електростанції регіону. У компанії "Россеті Янтар" зазначили, що на об'єктах самої мережевої компанії технологічних порушень немає.

Відновлювати електроенергію на вулицях Калінінграда почали приблизно з 00:20. Зазначається, що протягом години обіцяли підключити всіх споживачів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч проти суботи, 24 жовтня, окупований росіянами Крим залишився без електропостачання – світло одночасно зникло в цілій низці населених пунктів. Місцева "влада" заявила про атаку (за іншою версією – аварію) за межами півострова.