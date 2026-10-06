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У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 22,9 т.
У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео
У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула пожежа на танкері

У Чорному морі поблизу російського Сочі спалахнула масштабна пожежа на танкері. Кадри з місця події почали поширюватися в мережі, а дим, за повідомленнями очевидців, видно на значній відстані від узбережжя.

Канал "Кримський вітер" опублікував перші відео з пожежею та повідомив про займання на танкері біля Сочі. За його даними, місцеві жителі розповіли, що перед початком пожежі не чули гучних вибухів.

На оприлюднених кадрах видно великий стовп диму та вогонь у морі. Повідомляється, що пожежу можна побачити з різних ділянок узбережжя Сочі.

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Водночас інформації про те, що саме стало причиною займання, наразі немає. Також не повідомляється, чи є постраждалі внаслідок пожежі.

За попередньою інформацією, займання сталося на танкері, який перебував у Чорному морі неподалік Сочі. У мережі також з'явилися твердження про можливий удар по судну, однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

Місцеві жителі, за даними "Кримського вітру", не чули вибухів перед початком пожежі. Причини займання та інші обставини події поки що не повідомляються.

У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео

У Чорному морі поблизу Сочі пожежа на танкері. Джерело: Соцмережі

У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео

У Чорному морі поблизу Сочі пожежа на танкері. Джерело: Соцмережі

У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео

У Чорному морі поблизу Сочі пожежа на танкері. Джерело: Соцмережі

У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео

У Чорному морі поблизу Сочі пожежа на танкері. Джерело: Соцмережі

У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео

У Чорному морі поблизу Сочі пожежа на танкері. Джерело: Соцмережі

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України.

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