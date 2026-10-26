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"Тому що це наша земля": роспропагандистка Симоньян зробила цинічну заяву про "сентиментальні почуття" Росії проти України. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
147
"Тому що це наша земля": роспропагандистка Симоньян зробила цинічну заяву про "сентиментальні почуття" Росії проти України. Відео
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Джерело: Скриншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Росія нібито не хотіла руйнувати мости в Україні та сподівалася домовитися. Вона також заявила, що російське керівництво не хотіло знищувати інфраструктуру, але, як стверджує пропагандистка, його до цього "змусили".

Про це вона заявил в ефірі російського державного телеканалу "Россия 1", пояснюючи, чому, за її словами, РФ досі "ніжно" поводилася з Україною.

"У нас є певні сентиментальні почуття до цієї землі, адже це наша земля", – сказала Симоньян. 

Особливе ставлення

Під час виступу Симоньян заявила, що Росія та Україна нібито мають спільну культуру. На підтвердження своєї позиції вона згадала письменника Миколу Гоголя, якого назвала прикладом культурного зв’язку між двома країнами.

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"Культура ж все-таки одна. Все-таки у нас є лише один письменник Гоголь, який називав себе російсько-хохладським", – сказала головна редакторка RT.

Вона також висловила сподівання, що війна завершиться найближчим часом, і заявила, що після цього росіяни та українці нібито зможуть повернутися до колишніх відносин.

"І ось тут мені дуже хочеться згадати про це на майбутнє, коли все це закінчиться, а все це закінчиться, і, здається, з Божою допомогою – досить скоро", – заявила пропагандистка.

Заяви про війну

Окрему частину виступу Симоньян присвятила російському суверенітету. Вона перерахувала продовольчу, фармацевтичну, цифрову та військову галузі, заявивши про необхідність їхнього розвитку.

Також пропагандистка згадала про руйнування мостів в Україні, назвавши їх "нашими мостами", які нібито були побудовані Росією. При цьому вона стверджувала, що російське керівництво спочатку розраховувало домовитися.

"Ну, змусили, ну, доводиться, ну, що ж поробиш", – сказала Симоньян.

Наприкінці виступу вона заявила, що росіяни залишаються "потужними й водночас благородними", та згадала історії про допомогу німецьким військовополоненим, які, за її словами, розповідала її свекруха.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як пропагандистка Симоньян закликала росіян не скаржитися на дефіцит палива і згадати картки на продукти у 90-х.

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