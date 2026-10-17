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Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео
Колапс в аеропортах РФ

Масована атака безпілотників на Росію спричинила масштабні перебої в роботі аеропортів. Люди скаржаться на тривалі затримки авіарейсів, які в деяких містах тривають понад добу.

Через колапс тисячі пасажирів, зокрема за кордоном, опинилися в очікуванні вильоту. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Росіяни масово скаржаться на авіаколапс

Росіяни масово діляться відео з низки аеропортів країни-агресорки, де бідкаються на те, що їм доводиться годинами чекати на відновлення роботи летовищ. У всьому винний запроваджений план "Килим", через наліт понад 600 дронів. У російському міноборони заявили про нібито 610 БПЛА знищених над 16 регіонами.

Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео

Пост. Джерело: Скриншот

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Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео

Ситуація в аеропортах РФ. Джерело: Скриншот

"Ми не можемо вилетіти з Росії третій день поспіль. Тут кожні 2 години (затримують рейси. – Ред.). Сьогодні Шереметьєво взагалі закрите. Небо закрито, всі рейси скасовані. Ніхто не може ні влетіти, ні вилетіти. Зали забиті. Я вже чесно з останніх сил тримаюсь. Так хочеться спати. Віскі, коньяк уже не допомагає", – поскаржилась одна з мандрівниць.

Збої в авіасполученні виходять за межі РФ

У Exilenova+ наголосили, що закриття повітряного простору над Москвою запускає ланцюгову реакцію, наслідки якої виходять далеко за межі російської столиці.

 

Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео

Ситуація в аеропортах РФ. Джерело: Скриншот

Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео

Ситуація в аеропортах РФ. Джерело: Скриншот

Через скасування та затримки рейсів проблеми виникають не лише в московських аеропортах, а й в авіакомпаній, пасажирів та аеропортів інших країн, зокрема Туреччини й Єгипту, звідки виконують рейси до Росії.

Крім транспортних перебоїв, такі атаки створюють додаткове навантаження на російську ППО, спричиняють економічні втрати та ускладнюють авіасполучення.

"Виходить такий собі ефект доміно, наслідки якого виходять далеко за межі Москви", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Москві в ніч на 16 жовтня припинили роботу всі чотири аеропорти, а в небі над містом не було літаків. Одночасно у Підмосков'ї пролунали вибухи, почалась пожежа.

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