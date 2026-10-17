Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео

Масована атака безпілотників на Росію спричинила масштабні перебої в роботі аеропортів. Люди скаржаться на тривалі затримки авіарейсів, які в деяких містах тривають понад добу.

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Через колапс тисячі пасажирів, зокрема за кордоном, опинилися в очікуванні вильоту. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Росіяни масово скаржаться на авіаколапс

Росіяни масово діляться відео з низки аеропортів країни-агресорки, де бідкаються на те, що їм доводиться годинами чекати на відновлення роботи летовищ. У всьому винний запроваджений план "Килим", через наліт понад 600 дронів. У російському міноборони заявили про нібито 610 БПЛА знищених над 16 регіонами.

"Ми не можемо вилетіти з Росії третій день поспіль. Тут кожні 2 години (затримують рейси. – Ред.). Сьогодні Шереметьєво взагалі закрите. Небо закрито, всі рейси скасовані. Ніхто не може ні влетіти, ні вилетіти. Зали забиті. Я вже чесно з останніх сил тримаюсь. Так хочеться спати. Віскі, коньяк уже не допомагає", – поскаржилась одна з мандрівниць.

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Збої в авіасполученні виходять за межі РФ

У Exilenova+ наголосили, що закриття повітряного простору над Москвою запускає ланцюгову реакцію, наслідки якої виходять далеко за межі російської столиці.

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Через скасування та затримки рейсів проблеми виникають не лише в московських аеропортах, а й в авіакомпаній, пасажирів та аеропортів інших країн, зокрема Туреччини й Єгипту, звідки виконують рейси до Росії.

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Крім транспортних перебоїв, такі атаки створюють додаткове навантаження на російську ППО, спричиняють економічні втрати та ускладнюють авіасполучення.

"Виходить такий собі ефект доміно, наслідки якого виходять далеко за межі Москви", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Москві в ніч на 16 жовтня припинили роботу всі чотири аеропорти, а в небі над містом не було літаків. Одночасно у Підмосков'ї пролунали вибухи, почалась пожежа.