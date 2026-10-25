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"Скільки захочуть наші партнери": РФ почала спокушати Трампа новими поставками дизелю

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Ілюстрація. Російська нафта
Росія заявила про готовність постачати США будь-які обсяги дизелю. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Shutterstock/Getty

Росія заявила про готовність постачати Сполученим Штатам дизельне пальне в будь-яких обсягах, яких потребуватиме американська сторона. Москва запевняє, що зможе забезпечити такі поставки з того обсягу пального, який саме планує експортувати на зовнішні ринки.

Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак розповів в інтерв'ю російським ЗМІ. Він наголосив, що обсяг поставок залежатиме від потреб американських партнерів, і запевнив, що російська сторона готова задовольнити відповідний попит.

"Скільки захочуть наші партнери (…) з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт. Ми можемо все поставити", – заявив Новак.

Як угода вплинула на ціни на нафту

За його словами, оголошення про дизельну угоду між Росією та США вже позначилося на світовому ринку. Зокрема, Новак стверджує, що після повідомлення про домовленості світові ціни на нафту знизилися на 5–6%.

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Водночас російський чиновник не уточнив, про які саме обсяги дизельного пального йдеться, коли можуть розпочатися поставки та на яких умовах їх здійснюватимуть.

''Скільки захочуть наші партнери'': РФ почала спокушати Трампа новими поставками дизелю

Олександр Новак. Джерело: REUTERS/Раміль Сітдіков

Російський дизель: домовленості зі США та реакція Європи

Нагадаємо, після домовленості з президентом США Дональдом Трампом про послаблення санкцій Росія відновила експорт дизельного пального. Перші танкери з російських портів вирушили до Туреччини та Бразилії, які й раніше були серед основних покупців нафтопродуктів із РФ.

Зокрема, 16 жовтня з порту Приморськ вийшов танкер Leruo, який прямує до Бразилії, а двома днями раніше звідти вирушило судно Dolunay із пунктом призначення в Туреччині. За оцінками аналітичної компанії Kpler, кожен із танкерів перевозить приблизно 300 тис. барелів дизельного пального.

Водночас Трамп заявляв, що Росія має негайно експортувати 300 тис. тонн дизелю, у листопаді збільшити поставки до 500 тис. тонн, а згодом – до мільйона тонн. У Москві припускали можливість перевищення цих обсягів, заявляючи, що до кінця року російський експорт може сягнути 3,5 млн тонн на місяць.

Як писав OBOZ.UA, в Європейському Союзі обговорюють посилення санкцій проти нафтового сектору Росії на тлі рішення Вашингтона послабити обмеження на експорт російського дизелю. Така позиція свідчить про розбіжності між підходами ЄС і США до економічного тиску на Москву.

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