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Сходять з орбіти і падають на Землю: у Росії виникли проблеми з супутниками, які називали аналогом Starlink

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Сходять з орбіти і падають на Землю: у Росії виникли проблеми з супутниками, які називали аналогом Starlink
Російське супутникове угруповання стикається зі збоями. Джерело: Бюро 1440

Два російські супутники "Рассвет" №17 і №23, запущені в липні цього року, стрімко втрачають висоту та наближаються до Землі. Наразі вони перебувають на орбітах заввишки близько 240–260 км і знижуються зі швидкістю до 1,6 км на добу.

Якщо Росії не вдасться скоригувати їхні орбіти, апарати можуть згоріти в атмосфері. Про це повідомляють Telegram-канали. 

Два супутники "Рассвет" стрімко втрачають висоту

За даними Telegram-канал Ukraine context, апарати №17 і №23, виведені на орбіту в липні, продовжують знижуватися зі швидкістю до 1,6 км на добу. Без коригування орбіти вони можуть згоріти в атмосфері.

Інформацію також підтвердило видання Clash Report. За його даними, супутник №17 перебуває на висоті близько 245 км і втрачає приблизно 1,7 км висоти на добу.

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Видання нагадало, що один із супутників попередньої партії, запущеної в березні, вже згорів в атмосфері у червні.

Сходять з орбіти і падають на Землю: у Росії виникли проблеми з супутниками, які називали аналогом Starlink

Два супутники «Рассвет» стрімко втрачають висоту. Джерело: t.me/operline_ru

Російське супутникове угруповання стикається зі збоями

Більшість супутників "Рассвет" штатно піднімаються на цільову орбіту заввишки 500–540 км. Однак через повторювані збої в роботі рушійних установок частина апаратів досягає потрібної висоти повільно або втрачає її.

Це ускладнює розгортання російського супутникового угруповання, яке позиціонують як аналог Starlink.

Комерційні цілі проєкту перенесли на 2027 рік

За інформацією Clash Report, наразі супутникове покриття забезпечується лише протягом коротких щоденних інтервалів, а не у форматі безперервного сервісу.

Через технічні проблеми терміни досягнення комерційних цілей проєкту перенесли щонайменше на 2027 рік.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті сягнула близько 40.

"Рассвет" – це проєкт низькоорбітальної супутникової системи зв’язку, який розробляє компанія "Бюро 1440" у складі "ІКС Холдингу". Її мета – створити глобальну мережу широкосмугового інтернету з низькою затримкою сигналу.

Супутники мають працювати на висоті близько 800 км і забезпечувати високошвидкісний зв’язок нового покоління, зокрема з підтримкою 5G NTN. Однією з ключових технологій є лазерний міжсупутниковий зв’язок, який дає змогу передавати дані без наземної інфраструктури.

Систему позиціонують як платформу для доступу до інтернету у віддалених регіонах, мобільного зв’язку та телеметрії, а також для спеціальних і потенційно військових завдань.

Водночас "Рассвет"перебуває на ранній стадії розвитку та за масштабом і рівнем готовності суттєво поступається вже наявним міжнародним супутниковим системам.

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