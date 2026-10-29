Скасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяРосія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадалиРосія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадалиІрина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфрендаІрина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфрендаІлюстрація: готівкові гривніЗарплати цих фахівців сягнули 85 тис.грн: які професії стали найприбутковішими в УкраїніСину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. ФотоСину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. ФотоКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоСвинина не зникне з магазинів через епідемію. Ілюстративне фото.Чума свиней охопила 10 областей України: чи зникне м’ясо з магазинів та що буде з цінамиЯкі пенсії отримують українці з інвалідністю. Ілюстративне фото.Пенсія по інвалідності для II групи з 1 листопада: яка гарантована сума виплатУ Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагувалиУ Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагували
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Скасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронів

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
2,4 т.
Скасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронів
Затримки та скасування рейсів після нічної атаки безпілотників. Джерело: Олена Мельникова / Агентство «Москва»

У ніч проти 29 жовтня та вранці цього дня затримували й скасовували авіарейси в Москві, Санкт-Петербурзі та Уфі. Загальна кількість таких рейсів перевищила 400, а обмеження в повітряному просторі змусили частину літаків змінювати маршрути.

За підрахунками російського telegram-каналу "Фонтанка", у московському аеропорту Шереметьєво затримали 149 рейсів і скасували ще п’ять. У Внуково затримки торкнулися 137 рейсів, а в Домодєдово – 42, ще один рейс скасували. Петербурзький аеропорт Пулково прийняв 16 літаків як запасний аеродром.

Рекордна кількість дронів

За зведенням Міноборони РФ, уночі та вранці російська протиповітряна оборона нібито перехопила 1214 безпілотників над 18 регіонами країни та Москвою. Bloomberg зазначає, що це найбільша кількість дронів, про перехоплення яких російська влада звітувала за один раз від початку повномасштабної війни.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
4,4 т.
Чому Стерлітамак став ласою ціллю для українських дронів
4,4 т.
Чому Стерлітамак став ласою ціллю для українських дронів
Іван ЧерленськийІван Черленський
1,6 т.
"Чому Путін не може нас захистити?" Як росіяни відреагували на атаку по Петербургу
1,6 т.
"Чому Путін не може нас захистити?" Як росіяни відреагували на атаку по Петербургу
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,7 т.
"Ми у постійному контакті": Путін похвалив Маска і розповів про співпрацю у космосі
1,7 т.
"Ми у постійному контакті": Путін похвалив Маска і розповів про співпрацю у космосі

Попередній рекорд зафіксували 20 вересня. Тоді російське військове відомство заявляло про перехоплення 1110 безпілотників за ніч.

Мер Москви Сергій Собянін поспішив доповісти, що з вечора 28 жовтня до ранку 29 жовтня в напрямку столиці та Московської області летіли 613 дронів. За його словами, 231 безпілотник збили на підльоті до Москви.

Затримки в аеропортах

У Пулково через обмеження в повітряному просторі Москви прийняли 16 літаків, які прямували до столиці. За інформацією видання "Фонтанка", в петербурзькому аеропорту скасували шість рейсів, ще 57 затримали.

В Уфі, столиці Башкортостану, аеропорт двічі закривали від початку ночі. За словами голови Державного комітету республіки з надзвичайних ситуацій Кирила Первова, графік руху змістився більш ніж для 20 рейсів, а один переліт із Москви скасували. Літак із Сургута перенаправили на запасний аеродром у Челябінську.

Видання "Ехо" з посиланням на онлайн-табло аеропорту Уфи писало, що з 08:00 до 14:45 за місцевим часом туди не прибув жоден літак. Деякі рейси запізнювалися на чотири-вісім годин.

Удар по хімзаводу

В Уфі також повідомляли про удар по одному з найбільших хімічних підприємств Росії – заводі Башкирської содової компанії, що входить до холдингу "Росхім". Підприємство внесене до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу РФ.

Завод виробляє матеріали для виготовлення бронежилетів, шоломів і компонентів бронезахисту для військової техніки та авіації.

Водночас влада Москви та Московської області не повідомляла про помітні наслідки на землі внаслідок масштабної атаки безпілотників.

Реакція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав "дивним" рішенням Києва організувати масовану атаку дронів на російську столицю під час проведення саміту "Росія – Африка". У Москві в цей час диктатор Путін приймав африканських лідерів.

Пєсков також заявив, що така атака є приводом для продовження війни.

Нагадаємо, ще на початку жовтня, Україна взялася реалізовувати обіцянку президента України Володимира Зеленського щодо закриття неба над Москвою. Робота усіх аеропортів російської столиці блокується.

В ніч на 18 жовтня, масована атака безпілотників на Росію спричинила масштабні перебої в роботі аеропортів. Люди скаржаться на тривалі затримки авіарейсів, які в деяких містах тривають понад добу. Через колапс тисячі пасажирів, зокрема за кордоном, опинилися в очікуванні вильоту.

23 жовтня OBOZ.UA повідомляв, як Москву масовано атакували безпілотники. В російській столиці оголосили тривогу, а в роботі аеропортів запровадили масштабні обмеження – на прийом та виліт літаків закрили чотири міжнародні летовища. Літаки перенаправляють до інших міст, а в Шереметьєво почали евакуацію пасажирів.

Схожі теми
РосіяМоскваСанкт-ПетербургУфазатриманий рейсСергій СобянінСергій СобянінДмитро ПєсковДмитро Пєсков
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!