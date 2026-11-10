Сім днів – сім ударів: Україна навчилася виставляти Росії рахунки
Колись був час, коли тільки росія могла безкарно бити по наших містах, заводах, електростанціях і НПЗ. А ми сиділи, чекали наступної атаки й рахували, скільки ракет і шахедів до нас летить.
І тут мене завжди дивували деякі персонажі з памʼяттю акваріумної рибки, які розповідали, що росіяни нас обстрілюють, бо ми їх чимось роздратували.
Серйозно?
Ця недодержава била по нас, коли ми ще й відповісти толком не могли. Била б і далі, навіть якби ми сиділи тихенько, не дихали й вибачалися за власне існування.
Але є одна маленька зміна. Тепер і ми можемо. І робимо це регулярно.
Ось вам географія останніх днів:
30.10 Новокуйбишевськ
31.10 Уфа
01.11 Кстово
02.11 Самара
03.11 Ярославль
07.11 Саратов
09.11 Кириші
Сім об’єктів нафтової та паливної інфраструктури. І це ще не весь асортимент.
Росіяни десятиліттями продавали нафту, заробляли мільярди й будували на ці гроші армію, щоб убивати українців.
Тепер частину прибутків доведеться витрачати на пожежників, ремонти й відновлення того, що ще вчора чудово працювало.
І мені така економічна модель дуже подобається.
А головне – ми вже не просто чекаємо наступного удару. Ми навчилися відповідати. І не тільки по НПЗ.
Бо мир з ними починається не з чергового прохання до хутіна бути хорошим хлопчиком.
Він починається тоді, коли продовжувати війну для Росії стає надто дорого.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...