Україна робить щось неймовірне. Російські НПЗ, сховища пального та нафтоперекачувальні станції масово виводять з ладу, причому деякі атаки тривають по кілька годин. При цьому з ладу виводять не одну ректифікаційну колону, а одразу кілька.

Відео дня

30 жовтня: Новокуйбишевський НПЗ

31 жовтня: Уфимський кластер НПЗ

1 листопада: Кстовський НПЗ

2 листопада: ЛПДС "Самара"

3 листопада: Ярославський НПЗ

5 листопада: Рязанський НПЗ

6 листопада: Афіпський НПЗ

7 листопада: Саратовський НПЗ

9 листопада: Кіришський НПЗ

11 листопада: порт Усть-Луга

11 листопада: Омський НПЗ

13 листопада: Волгоградський НПЗ.

13 листопада: ЛПДС "Самара"

10 листопада Reuters написало, що вже виведено з ладу приблизно 30% загальної потужності російських НПЗ. Якщо атаки триватимуть у такому ж темпі, нафтовидобувна промисловість із джерела доходів для бюджету перетвориться на чорну діру, що безперервно пожирає гроші. Дуже боляче буде авіації, вантажним перевезенням, промисловості, сільському господарству й малому бізнесу. Ще не навоювалися?

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