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Дмитро Чернишов
Дмитро Чернишов

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Події в Росії / Думки
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Ще не навоювалися? Україна перетворює нафтову імперію Путіна на чорну діру для бюджету

Ще не навоювалися? Україна перетворює нафтову імперію Путіна на чорну діру для бюджету
Українські воїни дістають противника там, де він кує свою війну. Джерело: Російські медіа

Україна робить щось неймовірне. Російські НПЗ, сховища пального та нафтоперекачувальні станції масово виводять з ладу, причому деякі атаки тривають по кілька годин. При цьому з ладу виводять не одну ректифікаційну колону, а одразу кілька.

30 жовтня: Новокуйбишевський НПЗ

31 жовтня: Уфимський кластер НПЗ

1 листопада: Кстовський НПЗ

2 листопада: ЛПДС "Самара"

3 листопада: Ярославський НПЗ

5 листопада: Рязанський НПЗ

6 листопада: Афіпський НПЗ

7 листопада: Саратовський НПЗ

9 листопада: Кіришський НПЗ

11 листопада: порт Усть-Луга

11 листопада: Омський НПЗ

13 листопада: Волгоградський НПЗ.

13 листопада: ЛПДС "Самара"

10 листопада Reuters написало, що вже виведено з ладу приблизно 30% загальної потужності російських НПЗ. Якщо атаки триватимуть у такому ж темпі, нафтовидобувна промисловість із джерела доходів для бюджету перетвориться на чорну діру, що безперервно пожирає гроші. Дуже боляче буде авіації, вантажним перевезенням, промисловості, сільському господарству й малому бізнесу. Ще не навоювалися?

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Джерело:Фейсбук Дмитра Чернишова
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