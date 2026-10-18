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Блог

Ігаль Левін
Ігаль Левін

Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
icon 9,7 т.
Блог |

Санкт-Петербург палає: Україна нанесла наймасштабніший удар по місту за всю війну

Санкт-Петербург палає: Україна нанесла наймасштабніший удар по місту за всю війну
Санкт-Петербург палає: Україна нанесла наймасштабніший удар по місту за всю війну

Україна завдала одного з наймасштабніших ударів по Санкт-Петербургу та Ленінградській області за весь час війни.

За попередніми даними, уражені:

Петербурзький нафтовий термінал і нафтобаза "Ручьи" – на об’єктах зафіксовано пожежі.

Логістичний центр Ozon площею 51 тисяча м² – масштабна пожежа. Орієнтовна вартість відновлення – до 5 млрд рублів.

Дата-центр "ВКонтакте" – після атаки зафіксовано різке падіння доступності сервісів компанії.

Електроподстанція "Східна".

Вантовий міст через Корабельний фарватер – повідомляється про пошкодження.

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Також можливе ураження заводу СПГ "Газпрому" в районі Великого Бора та однієї з російських військових частин.

Таким чином, під удар одночасно потрапили нафтова, енергетична, логістична та цифрова інфраструктура регіону.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
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