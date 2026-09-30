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РПЦ заявила про втрату на фронті частини мощей Дмитра Донського, які привезли для "підняття бойового духу" армії РФ: що відомо

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
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РПЦ заявила про втрату на фронті частини мощей Дмитра Донського, які привезли для "підняття бойового духу" армії РФ: що відомо
У Москві під час загальноміської ходи, присвяченої святу московських святих, носії несуть скриньку з мощами середньовічного російського князя Дмитра Донського.
Джерело: Reuters.

Російська православна церква визнала втрату частини мощей князя Дмитра Донського, які відправили на фронт для підтримки морального духу армії РФ. Реліквію залишили під час хаотичного відступу окупаційних підрозділів після молебню на Лиманському напрямку.

 

Саме йдеться про фрагмент правої руки Дмитра Донського – московського князя XIV століття, якого в Російській православній церкві вважають святим. Про це повідомляє "5 канал".

 

Реліквію доправили до зони бойових дій, щоб демонструвати російським військовим і використовувати під час релігійних заходів.

 

У РПЦ заявляли, що частина останків князя має зміцнити дух окупантів. Святиню планували показувати російським підрозділам уздовж лінії фронту, яка простягається більш ніж на 1000 км.

РПЦ заявила про втрату на фронті частини мощей Дмитра Донського, які привезли для ''підняття бойового духу'' армії РФ: що відомо

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил очолює загальноміську хресну ходу з нагоди свята Собору московських святих у Москві.

Джерело: Reuters.

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Однак згодом російські військові втратили реліквію під час відступу поблизу Лимана. Обставини її зникнення та місцеперебування наразі потребують додаткового підтвердження.

 

Про відправлення частини останків Дмитра Донського до Донецька Reuters повідомило 10 вересня 2026 року. Саркофаг князя виявили влітку під час реставраційних робіт у соборі Архангела в Московському Кремлі.

РПЦ заявила про втрату на фронті частини мощей Дмитра Донського, які привезли для ''підняття бойового духу'' армії РФ: що відомо

Президент Росії Володимир Путін стоїть біля мощів святого великого князя Дмитра Донського, виявлених під час реставраційних робіт, під час богослужіння в Архангельському соборі Московського Кремля.

Джерело: Reuters.

 

У серпні російський диктатор Володимир Путін особисто оглянув останки, які експерти назвали добре збереженими. Він охарактеризував знахідку як унікальне відкриття, що зміцнює основи російської історії.

 

6 вересня мощі князя пронесли вулицями Москви під час православної процесії. Згодом реліквію доправили до Донецька, де представники російської окупаційної адміністрації, військові командири та церковнослужителі брали участь у релігійній церемонії.

РПЦ заявила про втрату на фронті частини мощей Дмитра Донського, які привезли для ''підняття бойового духу'' армії РФ: що відомо

Православні віряни хрестяться перед ковчегом із мощами середньовічного руського князя Дмитра Донського під час загальноміської хресної ходи з нагоди свята Собору московських святих у Москві.

Джерело: Reuters.

 

Дмитра Донського шанують у Росії за перемогу над військом Золотої Орди в Куликовській битві 1380 року. Російська православна церква канонізувала князя у 1988 році.

Водночас використання мощей для підтримки армії РФ викликало критику.

 

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що РПЦ продовжила кампанію підтримки Кремля у повномасштабній війні проти України. Так звані священники вирішили відправити на фронт кістки Дмитра Донського – середньовічного московського князя, визнаного святим у РФ.

 

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