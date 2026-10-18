Росіяни після "виборів" отримали інфляційну гранату від уряду
На минулому тижні офіційна інфляція в рф перевищила 7,22%, що значно вище за прогнози ЦБР та уряду рф. Крім невиконання бюджетних орієнтирів, уряд рф досяг сильного просідання реальних доходів незаможних росіян.
Один з основних компонентів офіційної інфляції в рф – це зростання цін на послуги ЖКГ. Ні для кого не секрет, що на пострадянському просторі вартість послуг ЖКГ сприймається як своєрідний податок. А темпи зростання тарифів виявився дуже стрімкими:
- Ставропольський край (максимальне підвищення) – на 22%;
- Республіка Дагестан – на 19,7%;
- Тамбовська область – на 17,5%;
- Тюменська область – на 17,2%;
- Москва – на 15%;
- Санкт-Петербург – на 14,6% і т.д.
Удар був завданий по сімейним бюджетам найбідніших верств населення. Фактично так звана інфляція для бідних в рф уже перевищила 20%, реальний же рівень споживчої інфляції знаходився на рівні 15-18%, попри офіційні темпи на рівні 7,22%.
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