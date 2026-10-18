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Блог

Віталій Шапран
Віталій Шапран

Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Блог |

Росіяни після "виборів" отримали інфляційну гранату від уряду

Росіяни після "виборів" отримали інфляційну гранату від уряду
Росіяни після "виборів" отримали інфляційну гранату від уряду. Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

На минулому тижні офіційна інфляція в рф перевищила 7,22%, що значно вище за прогнози ЦБР та уряду рф. Крім невиконання бюджетних орієнтирів, уряд рф досяг сильного просідання реальних доходів незаможних росіян.

Один з основних компонентів офіційної інфляції в рф – це зростання цін на послуги ЖКГ. Ні для кого не секрет, що на пострадянському просторі вартість послуг ЖКГ сприймається як своєрідний податок. А темпи зростання тарифів виявився дуже стрімкими:

- Ставропольський край (максимальне підвищення) – на 22%;

- Республіка Дагестан – на 19,7%;

- Тамбовська область – на 17,5%;

- Тюменська область – на 17,2%;

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- Москва – на 15%;

- Санкт-Петербург – на 14,6% і т.д.

Удар був завданий по сімейним бюджетам найбідніших верств населення. Фактично так звана інфляція для бідних в рф уже перевищила 20%, реальний же рівень споживчої інфляції знаходився на рівні 15-18%, попри офіційні темпи на рівні 7,22%.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
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