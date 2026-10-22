"Росіяни і українці – один народ": Путін зробив цинічну заяву про причину війни з Україною

Російський диктатор Володимир Путін 22 жовтня вкотре повторив свою тезу про те, що українці та росіяни начебто є "одним народом". Проте тепер він послався на якісь дослідження вчених. Саме через цю єдність Україні нібито не можна говорити про територіальні втрати.

Відео дня

І взагалі Росія нібито не хоче воювати з Україною. Про це ватажок Кремля заявив в інтерв’ю російським пропагандистам.

Генетично близькі

"Це народ, який нам дуже близький. Останні генетичні дослідження показують, що це один народ – росіяни та українці", – зокрема, сказав Путін. Звісно, він не уточнив, які такі "дослідження" мав на увазі.

Також диктатор заявив, що території України, які Росія окупувала, нібито є "історичними землями" росіян, тож Києву "недоречно говорити про втрату цих територій". Ба більше, мешканці Донбасу та так званої "Новоросії" вже нібито проголосували за "возз’єднання" з Росією.

Інші заяви диктатора

Путін стверджує, що Рф вже повідомила Сполучені Штати, що "готова відновити тристоронні переговори" щодо України. Метою переговорів зі США та Україною є "досягнення остаточного миру" та "забезпечення безпеки Росії".

Що показово: РФ нібито з самого початку виступала за мирне вирішення, але "Київ вирішив воювати – будь ласка". Росіяни нібито пропонували лише "допомогти домовитися" з Донбасом, але "Київ обрав зброю".

Також Росія не готується до жодної війни з Європою, а "росіяни не хочуть воювати з Європою", як і європейці з росіянами, зазначив ватажок Кремля.

РЕКЛАМА

Так чи так, "Росія вирішить свої завдання", усі "цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті", пригрозив Путін.

Плани росіян

А ось український президент вважає, що російське керівництво недооцінило українців і не змогло усвідомити, що Україна є окремою незалежною державою, а не частиною Росії.

За словами Володимира Зеленського, Москва ще на початку вторгнення розраховувала, що українська влада швидко втратить контроль над ситуацією, президент залишить країну, а російський прапор замінить український.

Головні історії дня

Нещодавно український лідер заявив, що Росія регулярно повідомляє про нібито успіхи своєї армії на фронті, однак ці заяви не відповідають дійсності. За словами президента Зеленського, у 2026 році російські війська не досягають перемог на полі бою.