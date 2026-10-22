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"Росіяни і українці – один народ": Путін зробив цинічну заяву про причину війни з Україною

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
2,3 т.
"Росіяни і українці – один народ": Путін зробив цинічну заяву про причину війни з Україною
Путін вкотре зробив цинічну заяву щодо України. Джерело: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін 22 жовтня вкотре повторив свою тезу про те, що українці та росіяни начебто є "одним народом". Проте тепер він послався на якісь дослідження вчених. Саме через цю єдність Україні нібито не можна говорити про територіальні втрати.

І взагалі Росія нібито не хоче воювати з Україною. Про це ватажок Кремля заявив в інтерв’ю російським пропагандистам.

Генетично близькі

"Це народ, який нам дуже близький. Останні генетичні дослідження показують, що це один народ – росіяни та українці", – зокрема, сказав Путін. Звісно, він не уточнив, які такі "дослідження" мав на увазі.

Також диктатор заявив, що території України, які Росія окупувала, нібито є "історичними землями" росіян, тож Києву "недоречно говорити про втрату цих територій". Ба більше, мешканці Донбасу та так званої "Новоросії" вже нібито проголосували за "возз’єднання" з Росією.

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Інші заяви диктатора

Путін стверджує, що Рф вже повідомила Сполучені Штати, що "готова відновити тристоронні переговори" щодо України. Метою переговорів зі США та Україною є "досягнення остаточного миру" та "забезпечення безпеки Росії".

Що показово: РФ нібито з самого початку виступала за мирне вирішення, але "Київ вирішив воювати – будь ласка". Росіяни нібито пропонували лише "допомогти домовитися" з Донбасом, але "Київ обрав зброю".

Також Росія не готується до жодної війни з Європою, а "росіяни не хочуть воювати з Європою", як і європейці з росіянами, зазначив ватажок Кремля.

Так чи так, "Росія вирішить свої завдання", усі "цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті", пригрозив Путін.

Плани росіян

А ось український президент вважає, що російське керівництво недооцінило українців і не змогло усвідомити, що Україна є окремою незалежною державою, а не частиною Росії.

За словами Володимира Зеленського, Москва ще на початку вторгнення розраховувала, що українська влада швидко втратить контроль над ситуацією, президент залишить країну, а російський прапор замінить український.

Нещодавно український лідер заявив, що Росія регулярно повідомляє про нібито успіхи своєї армії на фронті, однак ці заяви не відповідають дійсності. За словами президента Зеленського, у 2026 році російські війська не досягають перемог на полі бою.

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