Підвищення податків та ризики чергової хвилі мобілізації змусили уряд рф зробити процес вивозу готівки з рф більш складним. В першому півріччі 2026 року був перекритий основний канал вивозу через золото, фактичних лімітів на вивіз якого з рф донедавна не було.

Відео дня

Мінфін рф уже встиг радісно прозвітувати, що росіянам не дали вивезти за кордон готівки на понад 180 млн доларів США. Перетворення рф на концтабір зразка КНДР якраз і починається із заборон на вивіз капіталу.

Оскільки в Європі росіянам, навіть з грошима, не сильно раді, то географія відтоку капіталу з рф змінилась. Реципієнтами російських грошей дедалі частіше стають банки Грузії, Монголії, а також країн Середньої Азії та Близького Сходу.

Втім, для росіян є тільки одна велика проблема: фінансові системи названих країн (звісно, крім Казахстану та ОАЕ) є відносно невеликими і тому неспроможні прийняти навалу всіх бажаючих.

Думаю, вже настав час нашим відомствам "допомогти" росіянам з вивозом капіталу з рф. Стимулювання такого вивозу сильно послаблює рф.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...