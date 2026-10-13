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Блог

Віталій Шапран
Віталій Шапран

Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
icon 1,9 т.
Блог |

Росіянам перекривають фінансовий кисень: як Путін крок за кроком будує нову КНДР

Колаж.Економіка Росії
Колаж OBOZ.UA. Економіка Росії. Джерело: З відкритих джерел

Підвищення податків та ризики чергової хвилі мобілізації змусили уряд рф зробити процес вивозу готівки з рф більш складним. В першому півріччі 2026 року був перекритий основний канал вивозу через золото, фактичних лімітів на вивіз якого з рф донедавна не було.

Мінфін рф уже встиг радісно прозвітувати, що росіянам не дали вивезти за кордон готівки на понад 180 млн доларів США. Перетворення рф на концтабір зразка КНДР якраз і починається із заборон на вивіз капіталу.

Оскільки в Європі росіянам, навіть з грошима, не сильно раді, то географія відтоку капіталу з рф змінилась. Реципієнтами російських грошей дедалі частіше стають банки Грузії, Монголії, а також країн Середньої Азії та Близького Сходу.

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Втім, для росіян є тільки одна велика проблема: фінансові системи названих країн (звісно, крім Казахстану та ОАЕ) є відносно невеликими і тому неспроможні прийняти навалу всіх бажаючих.

Думаю, вже настав час нашим відомствам "допомогти" росіянам з вивозом капіталу з рф. Стимулювання такого вивозу сильно послаблює рф.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Шапрана
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