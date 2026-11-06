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Росіян на тлі війни проти України закликали їсти квасолю замість м'яса

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
1,1 т.
Росіян на тлі війни проти України закликали їсти квасолю замість м'яса
У Росії подорожчала курятина та інші види м'яса

У Росії різко зросли ціни на м’ясо, зокрема куряче. Тож росіянам економісти Фінансового університету при уряді РФ порадили, чим замінити курятину, що перетворилася на "делікатес".

До раціону громадян держави-агресора, яка щодня витрачає мільярди на вбивства українців і руйнування українських міст та економіки, запропонували додати більше круп і бобових. Про це пише незалежне російське видання The Moscow Times, оголошене в РФ "іноагентом".

Росіянам порадили "сидіти на бобах"

Путінська "спецоперація" продовжує позначатися на рівні життя росіян. Тепер їм пропонують сидіти на бобах не лише в переносному сенсі (відповідний фразеологізм уживається на позначення програшу, невдачі, краху надій і розрахунків), а й у прямому.

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Так, росіянам через різке подорожчання курятини доведеться переглядати раціон і задовольняти потребу в білку завдяки доступнішим продуктам, заявила РИАМО економістка Фінансового університету при уряді РФ Ольга Клімова.

Вона рекомендувала зробити основою бюджетного меню крупи, картоплю, сезонні овочі, бобові та яйця.

Клімова вважає, що "урізноманітнити харчування і частково замінити м’ясо" допоможуть  квасоля, горох і сочевиця.

Водночас економістка взялася роздавати поради, які доречніше звучали б від дієтолога. Клімова заявила, що не слід повністю виключати продукти тваринного походження "без урахування індивідуальних потреб організму". На її думку, натомість росіяни можуть зменшувати порції, стежити за знижками або вибирати дешевші частини курки.

У Росії різко подорожчала курятина – і не тільки

За 10 місяців 2026 року, за даними The Moscow Times, ціни на курятину злетіли на третину, а на деякі частини тушок – майже вдвічі. Видання навело приклад зростання оптової ціни на м’ясо рік до року:

  • на тушку курчати-бройлера – на 37%, до 250 рублів за 1 кг,
  • куряче філе – на 42%, до 458 рублів,
  • стегно – на 38%, до 190 рублів,
  • гомілку – на 31%, до 205 рублів,
  • гомілку – на 22%, до 200 рублів.

Ціна знизилася лише на крило, зниження становило близько 10% (до 148 рублів).

"За підрахунками Росстату, охолоджені та заморожені кури у вересні в магазинах подорожчали в середньому на 15,8% рік до року, до 267,8 рубля за 1 кг, стегенця – на 12,3%, до 310,5 рубля", – пише видання.

Подорожчання, хоча й не таке різке, торкнулося й інших видів м’яса.

Так, індичка, за словами Климової, у роздрібній торгівлі подорожчала на 11%, яловичина – на 6,9%, свинина – на 0,6%, качка – на 1,4%, кролятина – на 2,6%.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Путіна вимагають заборонити піцу в школах РФ.

Серед аргументів – її нібито "некорисність", а також те, що страва є "елементом м’якої сили" недружньої Італії. Замінити піцу ініціатори пропонують "кулеб’якою" – пирогом із дріжджового тіста з начинкою.

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