Росія зробила ударний дрон ''Гарпія'' реактивним: що відомо

Росія розробила нову версію ударного безпілотника "Гарпия" з реактивним двигуном. Відповідні кадри з новим дроном з'явилися у сюжеті російського телеканалу НТВ.

Відео дня

На відео показали одразу два варіанти реактивної "Гарпії", один із яких створений на базі корпусу попередньої моделі. Водночас виробництво таких безпілотників, за даними авторів Telegram-каналу "Полковник ГШ", поки залишається невеликим.

Якою буде нова "Гарпия"

На оприлюднених кадрах помітили два варіанти реактивного безпілотника. Один із них є перехідною моделлю, створеною на базі корпусу дрона з поршневим двигуном, тоді як другий отримав новий корпус, спроєктований спеціально під реактивну силову установку.

За даними "Полковника ГШ", темпи виробництва нових дронів поки значно поступаються випуску реактивних "Геранів", які Росія виготовляє на підприємствах "Алабуги".

Водночас "Гарпия" наразі не оснащена mesh-модемами та камерами. Для навігації безпілотники використовують інерційну та супутникову системи, а в окремих випадках можуть отримувати лазерний датчик для визначення моменту повітряного підриву.

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Раніше було відомо лише про поршневу версію ударного безпілотника "Гарпия-А1", яка за конструкцією подібна до "Герані-2". Її виробництвом займається російський Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Як можуть запускати дрони

На нових кадрах також помітили мобільну пускову установку на шасі вантажівки КамАЗ-5350. Вона може перевозити та запускати одразу кілька ударних безпілотників.

Таке рішення дозволяє запускати дрони з різних підготовлених майданчиків без прив'язки до стаціонарних аеродромів або спеціальних дронопортів. Це може ускладнити їхнє виявлення та знищення українськими силами.

Головні історії дня

Росія просуває "Гарпию" на експорт

Раніше Росія також намагалася просувати "Гарпию-А1" на міжнародному ринку. Її експортна версія отримала позначення "Гарпия-А1Э".

Виробник заявляє, що має можливість одночасно виконувати російські та іноземні замовлення. Крім того, компанія заявляє про готовність організувати виробництво цих безпілотників безпосередньо в країнах, які підтримують співпрацю з Росією.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія почала застосовувати проти України ударні дрони з незвичайними конструкціями, схожими на "вуса". Ці дивні елементи спочатку викликали чимало запитань, однак тепер вдалося з'ясувати, для чого вони потрібні. конструкція на російських "Геранях" виявилася звичайним механічним детонатором.