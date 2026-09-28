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Росія закриває повітряний простір над полігоном, з якого зазвичай запускає "Орєшнік": що це може означати

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 8,8 т.
Росія закриває повітряний простір над полігоном, з якого зазвичай запускає "Орєшнік": що це може означати
Ракета "Орєшнік". Ілюстративне фото

Росія закриває повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" з 28 вересня по 3 жовтня. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.

Відповідне обмеження зафіксували у повідомленні NOTAM. У ньому не вказано, що йдеться саме про підготовку або проведення запуску ракети "Орєшнік" .

Росія закриває повітряний простір над полігоном, з якого зазвичай запускає ''Орєшнік'': що це може означати

Полігон "Капустин Яр" на Росії

Джерело: Google Maps

Закриття повітряного простору над "Капустиним Яром" саме по собі не означає обов'язкового запуску "Орєшніка". Такі обмеження можуть бути пов'язані з проведенням військових навчань, під час яких використовують полігон.

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Водночас цей об'єкт пов'язаний із випробуваннями та пусками балістичних ракет. Тому поява обмежень у повітряному просторі привертає увагу до можливості проведення відповідних заходів, однак офіційного підтвердження цього наразі немає.

Часові обмеження

Згідно з наведеними даними, повітряний простір над полігоном буде закритий щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом у період із 28 вересня до 3 жовтня.

Росія закриває повітряний простір над полігоном, з якого зазвичай запускає ''Орєшнік'': що це може означати

Повітряний простір буде закритий з 28 вересня до 3 жовтня

Джерело: NOTAM

Інформації про конкретну мету обмежень у повідомленні немає. Тому говорити про підготовку саме до запуску "Орєшніка" наразі немає підстав. Обмеження можуть стосуватися і звичайних військових навчань або інших заходів на полігоні.

 

Раніше OBOZ.UA повідомляв де базується "Орєшнік" на території Білорусі.

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